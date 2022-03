Tutto pronto per Udinese – Roma, partita valida per la 29 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva.



Quando si gioca Udinese Roma

La gara Udinese Roma si gioca il giorno 13 marzo e sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18:00.



Dove vedere Udinese Roma in TV

L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Inoltre, da quest’anno DAZN è visibile anche sul canale 829 del digitale terrestre (ex La7 On Demand) nelle zone non coperte dalla fibra o dal Wi-Fi.

Dove vedere Udinese Roma in streaming

La diretta streaming di Udinese Roma sarà trasmessa su DAZN alle ore 18:00. I contenuti di DAZN sono visibili sul sito ufficiale dazn.com da PC o su app Android e iOS da smartphone e tablet.

L’applicazione DAZN è disponibile anche su Amazon Fire Tablet e le console Playstation (modelli 4, 4 Pro e 5) e Xbox (modelli supportati One S, One X, Series X, Series S).

Programma Udinese Roma per la 29 giornata di Serie A 2021-2022

Vediamo quindi di fare un riepilogo di quando si gioca Udinese vs Roma:

Diretta TV : canale 829 del digitale terrestre

: canale 829 del digitale terrestre Diretta streaming : DAZN

: DAZN Data: 13 marzo

13 marzo Orario: 18:00