Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo, su Oggi, Detto Fatto chiuderà i battenti. Tuttavia, Bianca Guaccero sarebbe corteggiata da Milly Carlucci: la conduttrice sembrerebbe volerla a tutti i costi in suo programma.

Detto Fatto cancellato

Detto Fatto è stato condotto per qualche anno da Caterina Balivo. Dopo il passaggio da Rai2 a Rai1, il programma è stato affidato a Bianca Guaccero. Stando alle indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo sul magazine Oggi, il talk la prossima stagione è destinato a chiudere. Il motivo? Gli scarsi ascolti.

La crisi di Detto Fatto è data anche dal format Oggi è un altro giorno, condotto su Rai1 da Serena Bortone allo stesso orario del format di Rai2. Dunque, che ne sarà di Bianca Guaccero? Secondo Dandolo non ci sono dubbi:

“Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle“.

Al momento non è chiaro se la 41enne di Bitonto sia richiesta come giurata oppure come concorrente.

Pierluigi Diaco dovrebbe sostituire Guaccero

Il programma Detto Fatto sembra essere sostituito da un programma condotto da Pierluigi Diaco. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, il giornalista sarà al timone di un programma che avrà come scopo occuparsi del ricambio generazionale. Stando ai rumors, la rete ammiraglia potrebbe coinvolgere persone piuttosto giovani sia in studio che in collegamento.

Il nuovo talk dovrebbe riempire la fascia pomeridiana di Rai2 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 circa.