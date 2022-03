La carriera di Tommaso Zorzi sta decollando in questo periodo. Dopo aver vinto la scorsa edizione del GF Vip, infatti, l’influencer ha intrapreso la carriera di conduttore. In queste ore sono trapelate dal sito Dagospia delle informazioni molto interessanti a riguardo. Nello specifico, pare che il protagonista sarà alla guida di ben due programmi su Discovery. Ecco cosa è emerso.

Tommaso alla guida anche della seconda edizione di Drag Race

Dopo la breve esperienza come opinionista di un programma Mediaset, L’Isola dei famosi, Tommaso Zorzi si sta concentrando principalmente sui rapporti di collaborazione con Discovery. L’influencer, infatti, è da poco uscito da un momento di grande successo raggiunto con la prima edizione di Drag Race.

Proprio in virtù dei risultati decisamente positivi, l’azienda ha deciso di bissare dando luogo anche ad una seconda stagione del format. A quanto pare, alla conduzione è stato scelto, ancora una volta, Tommaso Zorzi. Questo, però, non è tutto. A quanto pare, infatti, il giovane sarebbe stato scelto anche come conduttore di un secondo programma, in onda sempre su tale canale.

Zorzi condurrà anche un secondo programma su Discovery?

Al momento non si conosce in nome esatto di questa trasmissione, tuttavia, si tratterà di un format incentrato sulla messa in evidenza di quanto accade nel mondo della sartoria. La notizia, però, non è ancora ufficiale, pertanto, toccherà attendere ancora un po’ di tempo prima di poter parlare con certezza.

Nel frattempo, risulta che Tommaso Zorzi avrebbe di recente rifiutato di prendere parte ad un programma, sempre di Discovery, al fianco di Giulia Salemi e Stefania Orlando. Anche su questo non sono trapelate molte informazioni inerenti le cause. Molto probabilmente, Tommaso ha intenzione di dedicarsi ad altri progetti, sempre con la rete in questione.

