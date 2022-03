Raccontare le donne il giorno della loro festa, ripercorrendo cambiamenti sociali, civili e non solo: grazie alla selezione di film su Pluto TV che parlano di donne, sarà possibile in questi giorni, rivivere i magici anni anni in cui vi è stata la vera e propria rivoluzione dell’immagine femminile. In una serie di film, serie TV, documentari e speciali, scelti apposta per gli abbonati, Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) si dedica alle donne più iconiche dello star system. Saranno ripercorse le vite delle grandi dive e attrici di Hollywood come Marylin Monroe, Sophia Loren, Grace Kelly ed Elizabeth Taylor, ma anche Claudia Cardinale. Pluto TV vi farà scoprire come le donne protagoniste di questi contenuti si sono trasformate nelle icone di talento, eleganza e stile che abbiamo imparato a conoscere e celebrare.

La programmazione di Pluto TV dedicata alle donne

Martedì 8 marzo dalle 12.00 sul canale Pluto TV Documentari andrà in onda una rassegna di documentari dedicati alla vita di alcune delle più grandi dive dell’ultimo secolo come Marylin Monroe, Sophia Loren, Grace Kelly, Elizabeth Taylor. Su Pluto TV Film, invece potrete vedere il western “The Belle Starr story” sulla pistolera Belle Starr. Dopo essere scappata da un matrimonio combinato, la bella protagonista, si dà ai furti di cavalli e di diamanti. Tantissime anche le commedie romantiche disponibili e tutte da vedere: “Abbasso l’Amore”, “Suburban girl” e “Bride wars – La mia migliore nemica”.

Gli altri contenuti “rosa”

Sempre su Pluto Tv, sul canale Serie Teen avranno un posto d’onore le protagoniste femminili delle serie “Faking It” e “Awkward”. Poi, potrete rivedere sul canale, “Le sorelle McLeod”. Invece, sul canale Scherzi e Risate, sarà la volta degli episodi di “Ridiculousness” e della popolarissima serie animata “South Park” . Infine, su Clubbing TV, potrete divertirvi con i concerti e le performance delle più grandi DJ e musiciste della musica internazionale.

