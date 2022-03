Il programma condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato è stato confermato anche per il prossimo anno. Come riportato da Bubino Blog, al momento non è chiaro quando verrà mandato in onda. L’unica cosa certa è che i vertici di Viale Mazzini, sono soddisfatti dello show.

Il Cantante Mascherato 4 si farà?

Come riportato da Bubino Blog, il prossimo anno ci sarà una nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Al timone ci sarà nuovamente Milly Carlucci. A quanto pare, lo show sembra soddisfare le richieste della Rai. In termini di ascolti, il programma ha avuto un miglioramento in termini di ascolti rispetto allo scorso anno.

Al momento, però, non è chiaro quando verrà collocato. Attualmente, Il Cantante Mascherato 3 viene trasmesso il venerdì su Rai1. Per la prossima stagione Milly Carlucci sarà nuovamente impegnata su un doppio-front, visto che è stato riconfermato anche Ballando con le Stelle. Per capire la messa in onda de Il Cantante Mascherato 4, bisognerà attendere la messa in onda del dance-show. Una volta deciso quello e stabiliti gli altri programmi, i vertici di Viale Mazzini potranno decidere dove e quando collocare lo show.

Rai soddisfatta

La Rai sembra essere soddisfatta per gli ascolti de Il Cantante Mascherato 3. Sebbene sui social ci sia qualche critica di troppo per il cast scelto, i vertici hanno confermato una nuova stagione. A differenza del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Milly Carlucci va in onda per poche puntate. In quel frangente di tempo, probabilmente la rete ammiraglia ha riscontrato ottimi risultati. Inoltre, il programma rimodernato dalla versione originale sembra essere molto apprezzato anche fuori dall’Italia.

In termini di share, lo show ha fatto il 18,2% nelle prime puntate. Poi, ha subito uno stop per via degli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Sulla base di questi dati, la rete ammiraglia ha deciso di confermato Il Cantante Mascherato.

