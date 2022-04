Ieri sera, venerdì 1° aprile, è andata in onda su Rai 1 la finale de Il Cantante Mascherato 2022. Lo show televisivo condotto da Milly Carlucci, giunto quest’anno alla terza edizione, non ha tradito le aspettative, offrendo uno spettacolo godibile al pubblico da casa, non senza qualche colpo di scena. Proprio nel corso dell’ultima puntata ci si è resi conto dell’eccezionale cast allestito dalla popolare conduttrice per la nuova stagione, a conferma dei rumor trapelati fin dalle prime puntate.

Ma andiamo a scoprire chi ha vinto Il Cantante Mascherato 2022.

Il vincitore de Il Cantante Mascherato 2022

La Volpe ha vinto l’edizione 2022 de Il Cantante Mascherato. Sotto la maschera vincitrice del programma c’era l’attore Paolo Conticini. Secondo classificato il Pulcino, entrato in gara durante la penultima puntata: all’interno della maschera si celavano Lino Banfi e la figlia Rosanna. Sul gradino più basso del podio Camaleonte, alias Riccardo Rossi, l’attore comico che nel 2019 ha presentato Battute in seconda serata su Rai 2.

Per Paolo Conticini la vittoria de Il Cantante Mascherato 3 segna una sorta di rivincita rispetto alla finale di Ballando con le stelle 2020. In quell’occasione, Paolo mancò il successo per un soffio, chiudendo al secondo posto alle spalle della coppia vincitrice Gilles Rocca-Lucrezia Lando.

Prima di lasciare lo studio e proseguire i festeggiamenti insieme al resto del cast, l’attore e presentatore televisivo toscano ha voluto dedicare la vittoria a il padre, sottolineando come l’abbia supportato per oltre un mese e che la vera Volpe in realtà fosse lui.

Ecco chi c’era invece sotto le altre maschere della finale de Il Cantante Mascherato di quest’anno:

Soleluna: Cristiano Malgioglio

Lumaca: Giancarlo Magalli e la figlia Michela

Chi si nascondeva sotto le maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Ora che la terza edizione è conclusa, possiamo finalmente svelare chi si nascondeva sotto le maschere de Il Cantante Mascherato 2022:

Fiordaliso cantava sotto la maschera della Gallina

Alba Parietta cantava sotto la maschera dell’Aquila

Cristina D’Avena cantava sotto la maschera del Cavalluccio Marino

Vladimir Luxuria cantava sotto la maschera del Pesce Rosso

Riccardo Fogli cantava sotto la maschera del Pastore Maremmano

Simone De Pasquale cantava sotto la maschera del Drago

Bianca Guaccero cantava sotto la maschera della Medusa

Eleonora Giorgi cantava sotto la maschera della Gatta

Cristiano Malgioglio cantava sotto la maschera Soleluna (finalista)

Giancarlo Magalli e la figlia Michela cantavano sotto la maschera della Lumaca (finalisti)

Riccardo Rossi cantava sotto la maschera del Camaleonte (terzo classificato)

Lino Banfi e la figlia Rosanna cantavano sotto la maschera del Pulcino (secondi classificati)

Paolo Conticini cantava sotto la maschera della Volpe (vincitore)

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la replica dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato