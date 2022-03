In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Iva Zanicchi ha reso nota l’identità di uno dei personaggi de Il Cantante Mascherato. La “Tigre di Ligonchio” ha spiegato di avere duettato insieme a Medusa, quindi non ha dubbi su chi sia dentro quel costume.

Zanicchi svela l’identità di Medusa

Iva Zanicchi il 18 febbraio ha preso parte a Il Cantante Mascherato in veste di giudice: l’82enne ha sostituito Francesco Facchinetti, perché positivo al Covid-19. Ma non solo, la “Tigre di Ligonchio” ha avuto la possibilità di duettare con uno dei personaggi in gioco, Medusa. Salvo cambiamenti o imprevisti dell’ultimo momento, Iva Zanicchi sarà di nuovo ospite nel programma condotto da Milly Carlucci il prossimo venerdì 11 marzo 2022.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la diretta interessata ha spoilerato chi si cela dietro l’identità:

“Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantanto insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero”.

Secondo l’artista, tutti pensano che dietro Medusa ci sia Bianca Guaccero visti gli indizi dati. Al momento, le dichiarazioni di Zanicchi restano solo una supposizione poiché nessuno – tranne Mill Carlucci – al corrente di chi si nascondere dietro le maschere. I telespettatori e i giurati, devono capire chi c’è dietro Il Cantante Mascherato tramite i vari indizi rilasciati in una clip puntata dopo puntata.

Iva Zanicchi ha rifiutato il GFVip e l’Isola dei Famosi

Nel corso dell’intervista, Iva Zanicchi ha parlato anche dell’esperienza al Festival di Sanremo con il brano “Voglio amarti”. La diretta interessata è tornata a parlare anche d’esperienza al reality show Music Farm. Come spiegato dall’artista, la partecipazione è stata un incubo. Il fatto di non poter sentire i suoi cari, le ha fatto vivere in modo negativo l’esperienza televisiva.

Per questo motivo la “Tigre di Ligonchio” ha anche rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi come concorrente. In merito al programma condotto da Alfonso Signorini, Zanicchi ha lasciato uno spiraglio:

“Potrei andare nella casa per qualche giorno, ma non potrei starci mesi”.

