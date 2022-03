Tapiro d’oro per il giornalista Antonio Di Bella. Valerio Staffelli è andato a girare il dito nella piaga, ancora una volta come fa sempre quando qualcuno in Tv colleziona delle figuracce eclatanti o circostanze che hanno fatto scalpore. L’inviato di “Striscia la Notizia” ha consegnato il temuto Tapiro d’oro ad Antonio Di Bella. Il noto giornalista la settimana scorsa è incappato in un imbarazzante scivolone sulla popolazione Ucraina.

Le parole di Antonio Di Bella

Parlando della popolazione Ucraina in questi momenti di guerra molto difficili, il giornalista l li ha definiti così: “Migliaia di camerieri, cameriere, badanti e amanti”, insieme alla collega Lucia Annunziata. Lo scivolone è andato in onda durante uno speciale del Tg3. I due hanno definito la comunità Ucraina in un fuorionda che non è passato inosservato. Non è la prima volta che Di Bella riceve il Tapiro d’oro e non se ne è nemmeno meravigliato. Quando ha visto Staffelli ha detto:

Sapevo che saresti arrivato.

Le scuse del giornalista

Il giornalista Antonio Di Bella ha approfittato del Tapiro per rinnovare le sue scuse:

Ricordo a tutti che non eravamo in onda e che ci siamo scusati pubblicamente, ma colgo ugualmente l’occasione per scusarmi di nuovo. Sono gli errori di chi fa molte cose, ma in percentuale mi sembra che prevalgano quelle fatte bene.

A dire il vero, Antonio Di Bella si era scusato il giorno dopo l’accaduto, definendo tali dichiarazioni:

Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità, un inciampo che un conduttore dovrebbe sempre saper evitare. Me ne scuso, sinceramente. Il lavoro che come trasmissione stiamo facendo da tempo con cura e precisione sulla crisi, spero dimostri quanto il nostro impegno nei confronti dell'Ucraina e dei suoi cittadini, sia senza alcuna ambiguità al loro fianco. Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico e chiedo scusa alle donne e agli uomini della comunità Ucraina in Italia.