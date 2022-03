Arriva un nuovo personaggio nel cast della stagione 18 della serie Grey’s Anatomy. A entrare nel cast con un ruolo ricorrente, ci sarà anche l’attore Skylar Astin. Amatissimo dal pubblico internazionale grazie ai film di Pitch Perfect e recentemente tra gli interpreti di “Zoey’s Extraordinary Playlist”. Scopriamo insieme quale sarà il suo ruolo e perché è tanto atteso sulla scena del medical drama più famoso di sempre. Potete vedere il drama su Disney Plus, iscrivetevi approfittando delle numerose offerte.

Skylar Astin a Grey’s Anatomy 18

L’arrivo sul cast di Grey’s Anatomy per Skylar Astin è previsto per il 24 marzo 2022. Infatti, gli è stata affidata l’apparizione del personaggio Todd Eames, che si presenterà al pubblico come un giovane “affascinante e bello con un’anima gentile”.

Su di lui dalle parole degli sceneggiatori si sa:

Eames ha un master in Scienze Ambientali e ama un buon foglio di calcolo. Il personaggio è molto legato alla sorella, che è incinta e una paziente del Grey Sloan Memorial.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che potrebbe avere una relazione sentimentale con Jo Wilson, che recentemente ha avuto dei problemi con il suo miglior amico Link.

La nuova stagione di Grey’s Anatomy 18

Il medical drama Grey’s Anatomy ha ottenuto il rinnovo per una 19esima stagione a gennaio. Oltre all’arrivo di Skylar Astin nel cast, ritorneranno nella serie anche Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Picknes Jr. Vi saranno nuove e avvincenti storie.