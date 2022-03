Il mondo della televisione non è certamente dei più semplici. Lo sanno bene aspiranti attori e attrici che spesso raccontano retroscena non proprio felici prima di raggiungere il successo e spesso, anche dopo. A dire la sua questa volta è Desirée Noferini che ha vestito i panni dell’agente Giulia De Falco nella fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”. La bella attrice ammette:

Prima di Fosca Innocenti pensavo di mollare la recitazione.

Le parole di Desirée Noferini

Prima di diventare l’agente Giulia De Falco, ovvero una poliziotta omosessuale, esperta di arti marziali e spericolata sulle due ruote, Desirée Noferini non riusciva a sfondare nel mondo della recitazione. Sulle pagine di un noto settimanale ha raccontato di aver vissuto un momento buio, di vuoto, in cui aveva quasi deciso di lasciare questo mondo e dedicarsi ad altro:

Ero ferma da mesi, i provini continuavano ad andare male. Ero così demoralizzata che stavo pensando di mollare tutto, di cambiare vita […] Poi è arrivata questa fiction e tutto è cambiato.

L’attrice di Giulia De Falco ha raccontato di aver avuto sempre alti e bassi nella sua carriera e prima della fiction ha iniziato a lavorare come agente immobiliare. Dopo ver fatto la sua esperienza a Miss Italia aveva deciso che la recitazione era la sua strada, ma per lei non è mai stato facile:

Mi è sempre mancata la continuità. Ho passato momenti belli, ma anche molto duri, perchè il telefono non squillava più.

Adesso invece, per le cose vanno molto bene grazie alla partecipazione nella serie TV “Fosca Innocenti” e nella soap opera “Un posto al sole”.

La love story con Roberto Farnesi

Toscana doc, Desirée Noferini ha già un divorzio alle spalle per un matrimonio che si sarebbe concluso in modo pacifico. Infatti, adesso è felicemente fidanzata da quattro anni ed è riuscita comunque a mantenere un buon rapporto con il suo ex marito. In passato poi era stata sentimentalmente legata a Roberto Farnesi:

È stato il mio primo amore, ci siamo conosciuti in un locale a Firenze, io avevo sedici anni […] Eravamo troppo diversi ed è finita senza rancore.