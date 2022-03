“Michela Giraud, la verità, lo giuro!”: finalmente il one woman show della comica in arrivo su Netflix. Dopo il successo di “Lol: Chi ride è fuori”, la comica e stand up comedian Michela Giraud, è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 6 aprile in tutti i 190 Paesi in cui il servizio è attivo. Lo spettacolo, dal Vinile di Roma ha come protagonista unica e indiscussa la bella cabarettista che si dice pronta a “svelare tutta la verità” in modo forte e ovviamente autoironico.

Qui il poster ufficiale dello speciale comico di Netflix:

Il tema dello show “Michela Giraud, la verità, lo giuro!”

La comica romana con grande autoironia sul palcoscenico nel one woman show su Netflix si dice pronta ad approfondire tematiche esistenziali anche molto personali, in cui si riconosce tutta la nuova generazione e parlerà a 360 gradi di ogni cosa. Dalla sua vita vissuta, alla sua infanzia e al rapporto con sua sorella. E ancora: dall’adolescenza, all’adattamento alla popolarità, dagli stereotipi della vita a come è possibile abbatterli. Ci sarà da divertirsi!

Ecco il trailer dello show di Michela Giraud:

Il successo di Michela Giraud

Michela Giraud ha iniziato ad esibirsi nei club di tutta Italia a partire dal 2015, dopo aver riscosso una buona popolarità anche sul web. Ben presto è entrata a far parte dello show comico Colorado e due anni dopo, era nel cast del late night show satirico CCN – Comedy Central News, di cui nel 2020 è diventata conduttrice. Il 2018 è stato l’anno de’ “La tv delle ragazze – Gli Stati Generali” e poi a seguire nella serie di Amazon Prime Video “The Marvelous Mrs Maisel”, con alcuni suoi stand up dal titolo “The Marvelous Mrs Giraud”. Il grande successo arriva nel 2021 con lo show di Amazon Prime Video Italia “LOL: Chi ride è fuori”, che potete rivedere iscrivendovi e approfittando delle offerte disponibili. Ora è sulla cresta dell’onda con tanti progetti aperti e il prossimo dal 6 aprile 2022 su Netflix.