Ieri, domenica 27 febbraio 2022, è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione della serie tv di Rai 1 L’Amica Geniale. Il regista, però, pare sia già in fermento per la realizzazione della quarta e ultima stagione della fiction. In tale occasione le protagoniste Lila e Lenù non potranno più essere interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, troppo giovani per interpretare ruoli di donne così adulte. Chi saranno, dunque, le attrici che ricopriranno i panni di Elena e Lila? Vediamo cosa è emerso.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco pronte a lasciare il cast de L’Amica Geniale

L’Amica Geniale 3 ha chiuso in bellezza, ma la produzione sembra essere già all’opera per la stagione numero 4. Essa rappresenterà il capitolo conclusivo della storia ispirata ai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. In tale occasione, infatti, scopriremo l’epilogo nella vita delle due attrici protagoniste della serie tv.

In molti, però, si stanno domandando chi saranno le due nuove protagoniste della quarta stagione. Gaia Girace e Margherita Mazzucco dovranno abbandonare il cast, in quanto troppo giovani per vestire i panni di una Lila e Lenù adulte. Già per questa stagione ci sono state molte persone che hanno criticato la scelta di far interpretare a due poco più che diciottenni i ruoli di donne ultratrentenni.

Chi pare saranno le future Lila e Lenù della stagione 4

Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito alle attrici che pare interpreteranno i panni delle due protagoniste de L’Amica Geniale 4. La terza stagione, infatti, si è conclusa con Elena che si guarda allo specchio interpretata dalla Mazzucco. Nell’inquadratura successiva, poi, si vede l’immagine di Alba Rohrwacher, voce narrante della serie e compagna di Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni della fiction.

Per quanto riguarda Lila, invece, da un frame è emerso che l’attrice che potrebbe interpretare questo personaggio possa essere Irene Maiorino. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se tutto, effettivamente, andrà in questa direzione.