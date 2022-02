La saga di videogiochi Halo che dal 2001 ha appassionato tutti i gamers, è diventata una serie tv. Un fenomeno globale che ha conquistato milioni di persone nel mondo (si contano 82 milioni di copie vendute per un totale di oltre 6 milioni di dollari di fatturato), ora si appresta ad arrivare sui nostri schermi. Scopriamo tutte le anticipazioni su Halo.

La trama di Halo

La trama di Halo è la stessa dell’universo narrativo dei videogiochi. Siamo in un futuro distopico, nel ventiseiesimo secolo. L’umanità è minacciata dagli alieni noti con il nome di Covenant. Le vicende del videogioco partono dal soldato John-117, anche detto Master Chief. È stato scelto dal gruppo Spartan per salvare l’umanità. La storia di Halo è antichissima, arriva fino agli albori dell’umanità ed è stata ricreata nel minimo dettaglio grazie alle tantissime opere create: enciclopedie, fumetti, libri, web serie, film d’animazione.

L’universo creato per la prima volta nel 2001 e rilasciato per l’Xbox ha avuto un grandissimo successo, tanto da trovare sequel e prequel in qualunque formaot.

Prodotta da Showtime, con l’associazione 343 Industries, tra cui quella di Steven Spielberg, che firma anche la produzione esecutiva insieme a Steven Kane, Darryl Frank e Justin Falvey, vede alla regia Otto Bathurst e Toby Leslie (One Big Picture), e Kyle Killen e Scott Pennington (Chapter Eleven).

Halo, il cast

La serie ha un cast di tutto rispetto con tantissimi attori che hanno già lavorato in altre serie di successo. Eccoli:

Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo del super soldato Master Chief;

Natascha McElhone (Californication, Hotel Portofino, Designated Survivor) che interpreta la dottoressa Halsey, colei che ha creato i soldati Spartan.

Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”, RWBY) che interpreta Cortana, l’intelligenza artificiale più evoluta che sia mai esistita. È lei che ha la capacità di trarre in salvo l’umanità.

Bokeem Woodbine (Fargo)

Shabana Azmi (Fire)

Natasha Culzac (The Witcher)

Olive Grey (Half Moon Investigations)

Yerin Ha (Reef Break)

Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron)

Kate Kennedy (Catastrophe)

Charlie Murphy (Peaky Blinders)

Danny Sapani (Penny Dreadful).

Ad essi si devono aggiungere anche alcuni personaggi che non si ritrovano nei videogiochi. Il loro ruolo è ancora sconosciuto. Sono:

Ryan McParland (6Degrees)

Burn Gorman (The Expanse)

Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).

Il trailer in anteprima della serie tv

È stato distribuito il trailer in anteprima della serie Halo. Eccolo:

Come si evince si tratta di immagini futuristiche, con integrazioni fantasy e ovviamente grandissima azione.

Quando uscirà Halo?

La serie Halo è stata distribuita da Paramount Global Distribution Group. In Italia verrà rilasciata il 24 Marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata). Invece a partire dal 28 Marzo Halo verrà rilasciata su Sky Atlantic nella versione in italiano. La visione di Halo è gratis per tutti i clienti Sky. Non hai ancora sottoscritto il tuo abbonamento?

Ci sarà una seconda stagione di Halo?

Straordinariamente la serie promette già grande riscontro, per questa ragione è già stata ordinata una seconda stagione della serie di Showtime. Non si sa ancora quando si inizieranno le riprese di Halo 2. Il videogioco conta 6 capitoli, se la serie avrà successo potrebbe arrivare a riportarli tutti sullo schermo.