Siamo arrivati quasi alla fine di quest’ultima edizione di Masterchef. Stasera scopriremo quali sono i 3 finalisti di Masterchef 11. Nikki Brian, Carmine, Tracy, Christian, Lia, chi sarà di loro a uscire questa sera? Tra poche ore lo sapremo. Ma attenzione, oggi ci sarà un’ospite d’onore in questo penultimo appuntamento.

Le anticipazioni della puntata del 24 Febbraio di Masterchef 11

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno i nostri aspiranti chef nella cucina di un prestigioso stellato: il Ristorante Da Vittorio che ha 3 stelle Michelin. Lì dovranno servire un ospite d’onore che ha ricevuto grandi onori nel tennis: Matteo Berrettini, numero 6 della classifica ATP, unico italiano ad aver giocato alla finale di Wimbledon. Riusciranno a soddisfare i suoi gusti culinari?

L’undicesima puntata si aprirà come di consueto con la Mistery Box più temuta dell’anno, quella in cui dovranno dar prova di un effettivo miglioramento. Nicky Brian, Tracy, Lia, Carmine e Christian saranno messi davanti ai loro più grandi errori da aspiranti chef e dovranno cercare di superarsi. Pertanto il caro Carminiello ritornerà con la sua maledizione delle uova.

Subito dopo, un difficile Invention Test al buio manderà via uno dei 5 rimasti.

Solo in 4 potranno accedere alla prova in esterna nel ristorante tristellato della famiglia Cerea, nella provincia di Bergamo, a Brusaporto. Lì per la prima volta incontreranno il campione del tennis e potranno farsi ricordare. Dopo la prova il Pressure Test tra i peggiori determinerà i finalisti dell’undicesima edizione di Masterchef.

Stasera che sera! Tra un Invention Test da cardiopalmo e un'esterna tre stelle Michelin, arriva pure un super super ospite speciale… ✨✨✨#MasterChefIt pic.twitter.com/cQWSTm6hHU — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 24, 2022

Dove guardare la puntata del 24 Febbraio di Masterchef 11?

Per scoprire in diretta chi saranno i finalisti di Masterchef 11 bisogna collegarsi alle 21. 15 su Sky o in streaming su Now. Masterchef Italia 11 è visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale 108 del decoder Sky o455 del digitale terrestre ed anche Sky Uno +1, canale 109. Non avete l’abbonamento? Che aspettate?

Come vedere Masterchef 11 gratis?

Masterchef Italia 11 non è visibile gratuitamente. Il servizio non ha fornito alcun tipo replica in chiaro, come invece accade per Italia’s Got Talent.