Improvviso cambio di programmazione in casa Rai. La rete nazionale ha deciso di annullare la puntata di Doc 2 – nelle tue mani prevista per stasera, la sesta della stagione. La comunicazione è arrivata poco fa. Questo giovedì 24 Febbraio non ci sarà la fiction campione d’incassi di Rai Uno.

Perché l’ultima puntata di Doc 2 – nelle tue mani è stata annullata?

Il cambiamento di programmazione del prime time di Rai 1 è stato imprevisto, ma dettato dalle circostanze in cui stiamo vivendo. Doc 2 – Nelle tue mani non andrà in onda a causa della guerra tra Russia e Ucraina. La sesta puntata è stata cancellata.

La Rai stasera in televisione trasmetterà uno speciale del Tg1 per approfondire il conflitto bellico e fornire tutti gli aggiornamenti sulla crisi Russia-Ucraina.

Quando verrà mandata in onda la sesta puntata di Doc 2 nelle tue mani cancellata?

In questo momento la Rai non ha comunicato ancora quando verrà riprogrammato il finale di stagione di Doc 2 nelle tue mani. Potrebbe spostarlo di una settimana oppure – l’ipotesi meno probabile – rivoluzionare l’intera programmazione rai della settimana. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Ma i fan del dottor Fanti dovranno aspettare ancora per sapere se Doc diventerà o no il primario del suo ospedale a Milano.