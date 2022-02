Finalmente rivedremo Stefania Orlando in un programma televisivo. La conduttrice l’anno scorso è stata uno dei volti più importanti del Grande Fratello Vip e dopo Tale e Quale Show non aveva più lavorato all’interno di un programma. Come ha raccontato a Tv Talk in questo periodo ha rinunciato ad alcune proposte perché non erano adatte al suo profilo. Però ora ritornerà sui nostri teleschermi.

In quale programma rivedremo Stefania Orlando?

La gieffina parteciperà insieme ad un altro volto noto di Canale 5, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. I due saranno concorrenti del programma “Stand Up! Comici in prova“.

Di che cosa si tratta?

Il talent show prevede che alcuni vip si cimentino nella vis comica grazie agli insegnamenti di alcuni comici che svolgeranno il ruolo di insegnanti.

Una prova estremamente divertente che permetterà all’ex gieffina di mostrare un altro suo lato e ampliare le sue doti, così come fece a Tale e Quale Show. Il percorso che Stefania Orlando sta facendo fuori dal reality di Canale 5 è chiaro: vuole crescere professionalmente senza svendersi o ripetersi in format che già conosce.

Anche Filippo Bisciglia non è nuovo a sperimentazioni professionali. Infatti qualche anno fa partecipò al talent Amici Celebrities. Era il 2019 e al timone c’era Maria De Filippi nelle prime tre puntate e Michelle Hunziker nelle restanti tre; mentre a capitanare le due squadre c’erano Giordana Angi e Alberto Urso. In quel caso il conduttore di Temptation non vinse, ma mostrò il suo spirito competitivo e le sue grandi doti. Sicuramente si metterà in gioco con la stessa energia anche in questo nuovo talent.

Qual è il cast di Stand Up! Comici in prova?

Il nuovo talent show comico avrà nel cast 5 comici che svolgeranno il ruolo di insegnante. In due settimane dovranno far diventare dei provetti portatori di risate, anche i vip scelti. Ecco chi sono i prof:

Francesco De Carlo , romano, su Netflix è presente un suo show. È uno dei massimi esponenti della stand up comedy in Italia

, romano, su Netflix è presente un suo show. È uno dei massimi esponenti della stand up comedy in Italia Scintilla , alias di Gianluca Fubelli, ha partecipato a Colorado, Area Paradiso, ecc… ha occupato le cronache gossip per la sua storia d’amore con Elena Morali.

, alias di Gianluca Fubelli, ha partecipato a Colorado, Area Paradiso, ecc… ha occupato le cronache gossip per la sua storia d’amore con Elena Morali. Giuseppe Giacobazzi , comico di Zelig prima, attore dopo per L’ispettore Coliandro e Summertime.

, comico di Zelig prima, attore dopo per L’ispettore Coliandro e Summertime. Antonio Ornano , stessa sorte di Giacobazzi, ha recitato recentemente in Masantonio – Sezione scomparsi

, stessa sorte di Giacobazzi, ha recitato recentemente in Masantonio – Sezione scomparsi Debora Villa, comica, speaker, Zelig, Colorado, è molto famosa. Ha partecipato anche al reality Pechino Express.

Gli allievi di Stand Up! Comici in prova che si cimenteranno nelle difficili prove, tra cui anche un’esibizione bocciofila in incognito tra la gente per sondare il sentiment del pubblico, sono 5, ma per il momento sono noti solo quello di Stefania Orlando e Filippo Bisciglia.

Dove andrà in onda Stand Up! Comici in prova?

Stand Up! Comici in prova andrà in onda su Discovery+ a partire dal 6 Marzo 2022. Ma non c’è timore, Stand Up si potrà vedere anche gratis. Infatti, arriverà nella tv in chiaro il 13 Marzo su Nove.