In arrivo tante novità e serie Tv tutte da scoprire fino a domenica 27 febbraio 2022 su Sky e NOW. Le due piattaforme ogni settimana offrono contenuti sempre più originali. Grazie anche alla partnership con HBO e Showtime, le piattaforme sono il meglio che c’è in termini di contenuti e cataloghi. Scopriamo insieme quali sono le novità di questa settimana e le numerose offerte che puoi ottenere se sottoscrivi un abbonamento a Sky al più presto!

Sky, le novità dal 22 al 27 febbraio

A partire da martedì 22 febbraio 2022, su Sky Serie al canale 112 alle ore 21:15 arrivano i nuovi episodi dell’attesissima “Trust Me”. Il medical drama sarà ancora ricco di colpi di scena sulle vicende di Cath Hardacre, l’infermiera che ha perso il lavoro dopo aver lanciato delle accuse. In particolare, nei prossimi episodi, Jamie affronta il suo passato mentre l’indagine trascina il personale in un incubo. Allo stesso tempo, Alex diviene sospettoso quando Zoe conduce Jamie nello scantinato per discutere del loro prossimo passo. Cosa accadrà? Grandi novità anche per “Carter” e le puntate 9 e 10 della seconda stagione in onda su Sky Investigation (canale 114) martedì alle ore 21:15. Sempre martedì arriva anche l’inizio in due puntate di “The Good Doctor” su Fox (canale 116) alle ore 21:00. Il dottore deve infatti occuparsi di una novella sposa in condizioni difficili, mentre Shaun si convince che il suo primo appuntamento con Carly sia stato un disastro.

Le altre uscite su Sky di questa settimana

Mercoledì 23 febbraio 2022 su Sky arriveranno anche i nuovi episodi di “Fargo – La serie” su Sky Atlantic (canale 110) alle ore 21:15 e quelli di “Bull” su Sky Investigation (canale 114) alla stessa ora. Invece, giovedì 24 febbraio 2022 arriva la nuova serie “Band of Brothers” su Sky Atlantic (canale 110) alle ore 21:15, Prodotta dai premi Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks, sulle epiche avventure della Compagnia ‘Easy’, l’unità di paracadutisti scelti dell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Sky Investigation (canale 114) alle ore 21:15 c’è invece il quarto episodio de “Il giustiziere”. Infine, venerdì tocca in prima serata a “Saving Hope” (Sky Serie – canale 112), “Law & Order: Special Victims Unit” (Sky Investigation – canale 114).

Weekend su Sky

Contenuti ricchi e nuovi anche nel weekend su Sky e NOW . Sabato 26 febbraio 2022 è la volta di “Affari segreti di damigelle” su Sky Serie – canale 112 alle ore 21:15, mentre alla stessa ora su Sky Investigation – canale 114, c’è “Miss Marple”. Infine, domenica 27 febbraio 2022 è la volta del “Professor Wolfe” su Sky Investigation. Il professore deve risolvere il mistero sul cadavere dell’Imam del luogo, ucciso prima del divampare del rogo. Chi lo ha ucciso?

