A partire dall’8 marzo, su Netflix, verrà rilasciata la seconda stagione di Guida Astrologica per Cuori Infranti. Anche queste nuove puntate avranno come protagonista Alice Bassi. La giovane, intenzionata a raggiungere il successo lavorativo e sentimentale, si troverà ad affrontare nuove sorprendenti sfide.

Nelle ultime ore, è stato rilasciato il trailer ufficiale degli episodi in arrivo. Esso permette di dare uno sguardo a ciò che il destino riserverà agli amati protagonisti.

Guida Astrologica per Cuori Infranti, disponibile il trailer della seconda stagione

C’è grande aspettativa riguardo ai nuovi episodi di Guida Astrologica per Cuori Infranti. La prima stagione, infatti, grazie all’esuberanza della protagonista e alla delicatezza con cui sono state affrontate le questioni sentimentali, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico.

Nel trailer ufficiale, uscito nelle ultime ore, è possibile assistere all’arrivo di un nuovo personaggio: un affascinante dj. Dalle poche scene mostrate, sembra che tra lui e Alice nascerà qualcosa di intenso. Inoltre, verrà dato spazio anche alla donna baciata da Davide nel precedente finale di stagione.

Che ne sarà di Alice e Davide?

Dal trailer, si intuisce che Alice e Davide dovranno occuparsi di un nuovo incarico. La produzione del network televisivo, infatti, deciderà di mandare i due a Parigi. L’obiettivo sarà quello di intervistare un astrologo famoso in tutto il mondo.

Anche durante questa seconda stagione, Alice dovrà confrontarsi con problemi sentimentali non indifferenti. Per fortuna, non mancherà quel pizzico di ironia che ha sempre caratterizzato questa serie italiana. Tra lacrime e risate, l’amata protagonista riuscirà a trovare il vero amore? O le stelle le saranno ancora ostili?