Arriva su Netflix “Hustle”, la commedia sul mondo del basket interpretata da Adam Sandler. La commedia arriverà in streaming a partire dal 10 giugno 2022 ma è già pronto il primo teaser del film. A produrre la pellicola è stato lo stesso Adam stesso Sandler, insieme al campione dei Los Angeles Lakers, LeBron James, protagonista di “Space Jam: A New Legacy”.

Ecco anticipazioni, trama e cast.

“Hustle” è ispirato alla vera storia di Juancho Hernangomez. Il noto cestista spagnolo militò tra le file del Club Baloncesto Estudiantes, prima di ottenere un ingaggio negli Stati Uniti nell’NBA. Aveva un passato molto particolare e turbolento. Il film indaga sulla sua vita partendo dal punto di vista di un talent scout del basket che, in cerca di riscatto, decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l’approvazione della squadra. I due riusciranno così a dimostrare di essere all’altezza dell’NBA. Gioca nella squadra degli Utah Jazz.

Oltre a Adam Sandler, nel cast del film Robert Duvall, Queen Latifah e Ben Foster. La regia del film è stata affidata a Jeremiah Zagar, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Will Fetters e Taylor Materne. Rilasciato da Netflix anche il primo teaser:

A love letter to basketball, written by @AdamSandler and @KingJames

Hustle premieres on June 10. pic.twitter.com/9kxK2cHKes

— Netflix (@netflix) February 18, 2022