Il Camaleonte è una maschera che piace tanto a Il Cantante Mascherato, ma è di difficile riconoscibilità. Infatti la giuria composta da Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Iva Zanicchi, ancora non è riuscita a trovarsi su un nome. Intanto scopriamo che cosa ci ha rivelato in questa seconda puntata del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Tutti gli indizi del Camaleonte nella seconda puntata

Il Camaleonte all’interno del talent show è un assoluto mistero, sfrontato, un po’ sbruffone, non ha nessuna timidezza nel muoversi sul palco. Di lui ha raccontato:

“Non ho avuti maestri ma delle persone che mi hanno aiutato molto nella vita e a queste persone sarà sempre molto grato. Se c’è una cosa che mi lega alla maschera del Camaleonte, questa è l’empatia”.

Secondo la giuria la persona che si nasconde è un latin lover, in questa seconda puntata ha cantato Piccola Ketty con Dodi Battaglia, facendo un’ottima interpretazione. I giudici sono molto confusi su chi possa esserci sotto la maschera. Ecco le loro ipotesi:

Iva Zanicchi e Caterina Balivo puntano su Riccardo Rossi

Flavio Insinna sostiene sia Alberto Matano .

. Arisa propende per Claudio Amendola.

Ma nessuno di loro è convinto, così decidono di promuoverlo per la terza puntata, attendendo di trovare nuove teorie durante la settimana.

Le ipotesi del web sul Camaleonte

Su Twitter il Camaleonte è una delle maschere su cui c’è un dibattito più forte. I due nomi che in questa seconda serata vanno per la maggiore sono quello di Morgan, che non ha duettato con questo personaggio e secondo il web fa finta di non essere in gara; l’altro nome fatto è quello di Francesco Monte, che in questo momento è salito agli onori delle cronache per la sua polemica contro l’Eurovision song.

perché non c'è il duetto camaleonte e morgan?

