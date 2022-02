Sabato 19 febbraio, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. Maria De Filippi, come sempre, sarà pronta a raccontare le storie di chi, per troppo tempo è rimasto lontano dai propri cari.

In studio, ci saranno anche due ospiti molto amati dal pubblico che avranno modo di incontrare i loro più grandi sostenitori. In particolare, sarà presente un duo comico d’eccezione e un famoso calciatore italiano.

C’è Posta per Te, in arrivo un duo comico formidabile

Le storie raccontate a C’è Posta per Te sono molto diverse tra loro. Alcune hanno un lieto fine, mentre altre si concludono con un buco nell’acqua. Però, c’è anche chi, per fare un regalo ai propri affetti, chiede a Maria De Filippi di invitare un personaggio famoso, in modo da sorprendere le persone amate.

Nella puntata di domani, saranno presenti Pio e Amedeo. Il duo comico, con alle spalle una carriera da capogiro, sicuramente, porterà allegria e vivacità in tutto lo studio.

Irriverenti e con un irresistibile senso dell’umorismo: Pio e Amedeo tornano a #CePostaPerTe, domani in prima serata su Canale 5! Pronti a scoprire cosa avranno escogitato questa volta? 😏 pic.twitter.com/DWF01CgwzM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2022

Lo studio di C’è Posta per Te accoglierà anche un calciatore

Maria De Filippi ospiterà anche un famoso sportivo. Si tratta di Lorenzo Insegne, famoso per far parte della squadra del Napoli e per essere un calciatore della Nazionale Italia.

Al momento, non sappiamo ancora in quali storie saranno coinvolti gli ospiti. Sicuramente, si tratterà di qualcosa di commovente che farà battere il cuore di tutti gli spettatori. Maria De Filippi, infatti, si distingue proprio per la sua capacità di affrontare argomenti delicati, con un incredibile tatto.