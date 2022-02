Alex Belli, anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sé. Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha accolto in studio Stella Starlight, che già in passato aveva fatto delle dichiarazioni sull’attore, e Katarina Raniakova, ex moglie di Alex. Il confronto tra le due donne si è presto trasformato in un accesso battibecco che ha aggiunto nuovi tasselli sul tanto decantato amore libero.

Katarina, inoltre, ha espresso il suo parere sul rapporto tra Alex e Soleil Sorge e sul comportamento di Delia Duran.

Katarina Raniakova libera: ufficiale il divorzio da Alex Belli

Ormai, è evidente che tra Katarina Raniakova e Stella Starlight non corra buon sangue. Le due, nella puntata del 16 febbraio di Pomeriggio 5, si sono scontrate nuovamente su un tema che, ultimamente, sta facendo molto scalpore: l’amore libero di Alex Belli.

Katarina, incapace di trattenersi, ha lanciato una frecciatina alla sua rivale ricordandole che lei non ha mai avuto un rapporto intimo da sola con Alex:

Stella ha partecipato ai giochetti di Alex e Delia, dove c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi. Mi sto inventando tutto io dici? No, dico la verità

Katarina ha tenuto a precisare anche che, finalmente, ha ottenuto il divorzio dall’ex attore di Centovetrine. Adesso è una donna libera e non ha più alcun legame con lui:

Cinque giorni fa sono stati infatti firmati i documenti per il divorzio, adesso è tutto ufficiale e non siamo più legati da nulla

Il talk sul #GFVIP è iniziato da due minuti e noi stiamo già volando! 🔥#Pomeriggio5 pic.twitter.com/ZDzTRP2i55 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 15, 2022

Katarina si toglie un sassolino dalla scarpa: “Con me ha fatto lo stesso”

Katarina Raniakova ha chiamato in causa Soleil Sorge e Delia Duran. Secondo lei, Alex non è davvero innamorato di Soleil. Lei ha attirato la sua attenzione soltanto perché aveva buone possibilità di accedere alla finale del GF Vip. L’obiettivo dell’attore era semplicemente quello di aumentare la sua visibilità.

Per quanto riguarda Delia, ritiene che sia molto confusa in questo momento. Non si concentra abbastanza su se stessa e tende a perdonare qualsiasi torto. Secondo lei, quello che c’è tra Alex Belli e la modella venezuelana non è vero amore. Katarina ha ammesso anche di aver vissuto una situazione molto simile a quella di Delia. Solo alla fine del matrimonio, il suo ex marito ha avuto il coraggio di dirgli come stavano veramente le cose:

Le direi che quello che sta vivendo non è amore, che piuttosto è una sorta di malessere. Se lo lascerà sul serio allora vincerà. Guardate che con me ha fatto lo stesso. Poi alla fine della nostra relazione ha finalmente ammesso tutto ed ha fatto l’elenco dei tradimenti che mi ha fatto