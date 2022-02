Cosa ci fa Lee Jung-jae in Italia? Perché ha intenzione di arrivare nel BelPaese? L’ormai conosciutissimo attore sudcoreano Lee Jung-jae arriva in Italia il prossimo 9 aprile 2022. Infatti parteciperà alla 20° edizione del Florence Korea Film Fest. Si tratta del più importante festival italiano dedicato alla cinematografia sudcoreana. È dedicato però solo ai prodotti migliori. Il protagonista di Squid Game sarà la guest star dell’evento in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile 2022.

Attesa per il Florence Korea Film Fest

Grande attesa intanto per il Florence Korea Film Fest. Questo importante festival, nato nel 2003 arriva da un’idea dell’Associazione Culturale fiorentina Taegukgi – Toscana Korea Association. La kermesse cinematografica vuole promuovere la cooperazione culturale ed istituzionale tra l’Italia e la Corea. Nel corso dell’evento in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile 2022 vi saranno anche manifestazioni collaterali, esposizioni d’arte e numerosi convegni. Nella kermesse poi, si proiettano documentari, cortometraggi, film e ampie retrospettive sui principali registi della cinematografia coreana. All’evento partecipano gli stessi autori. A partire dal 2007 è iniziata per il festival anche una nuova avventura, ovvero la promozione del cinema italiano in Corea del Sud, collaborando con i maggiori festival del Paese. A tal fine il Florence Korea Film Fest ha firmato un Memorandum d’intesa con uno dei più importanti festival coreani JIFF – Jeonju International Film Festival e anche con il BIFF – Busan International Film Festival, primo festival del Paese e il più importante dell’Asia.

Le novità 2022

Tra le novità di quest’anno per il Florence Korea Film Fest vi è la sezione Webtoon & Cinema, sui fumetti digitali pensati per lo smartphone. Vi saranno poi le sezioni: Orizzonti Coreani sui migliori film in patria del 2021, Independent Korea, una vetrina del cinema indipendente, “Corti, Corti!” e K-Documentary, sulle opere documentaristiche.

Lee Jung-jae, ospite d’onore

Dunque, non resta che attendere l’avvio del festival dedicato al cinema coreano per avere la chance di incontrare di persona Lee Jung-jae. Con 30 film in carriera, l’ex modello classe 1972, si è meritato l’omaggio di assistere ad una selezione di 10 film che hanno meglio caratterizzato il suo percorso artistico. Dagli esordi di The young man e An affair, City of the rising sun, che lo vede vincitore di ben due premi come miglior attore, c’è tanto da scoprire. Insieme all’attore sarà presente anche il regista Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto la serie Squid Games. I due ospiti si incontreranno sabato 9 aprile in una masterclass in programma durante la kermesse.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Tutto sulla seconda stagione di Squid Games