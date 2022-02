All American, la serie tv sportiva basata sulla vita di Spencer Paysinger, ha riscosso un grande successo tra gli spettatori. Il protagonista principale, interpretato da Daniel Ezra, dopo essere stato notato per le sue incredibili doti nel football, ha lasciato la sua vecchia scuola per entrare a far parte della squadra di un lussuoso liceo di Beverly Hills. È stato proprio questo evento a dare il via alle intriganti dinamiche. La serie è trasmessa in Italia su Prime Video. Per seguire le avventurose vicende dei protagonisti di All American bisogna sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Nelle ultime ore, Deadline ha rilasciato un annuncio che, sicuramente, aumenterà le aspettative riguardanti la quarta serie dello show: in una delle nuove puntate sarà presente la cantautrice JoJo. Quest’ultima è stata felicissima per l’accaduto.

Novità per All American: un arrivo inaspettato

Nell’episodio di All American che verrà trasmesso il 21 febbraio negli Stati Uniti, sarà presente una cantautrice molto amata: JoJo. L’artista si calerà nuovamente nei panni di attrice per dare il volto a una cantante di nome Sabine. La giovane desidererà trovare un nuovo sound e, per riuscirci, deciderà di collaborare con Layla.

Il personaggio di Sabine ha molti lati in comune con JoJo. Anche lei, infatti, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica in giovane età. Fin da piccola, ha dimostrato di essere in possesso di un formidabile talento musicale, che le ha permesso di affermarsi nella scena contemporanea.

La reazione di JoJo su Twitter

JoJo, al momento, ha all’attivo ben cinque album e numerose collaborazioni. Inoltre, ha già preso parte a tre produzioni cinematografiche: Lethal Weapon, Hawaii Five-0 e Vita da camper. Ha accolto con gioia la notizia che sarebbe entrata a far parte anche del cast di All American.

Per sfogare il suo entusiasmo, ha deciso di postare un allegro post su Twitter: “E andiamooooo! Adoro questo cast. Grazie per avermi scelta”. Le sue parole sono state accolte con grande entusiasmo da tutti i suoi fan.