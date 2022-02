A partire dal 21 febbraio, su Disney+, verranno inseriti gli episodi della seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Finalmente, dopo un’estenuante attesa, sarà possibile scoprire cosa accadrà agli amatissimi personaggi della serie. L’ultima puntata si era conclusa con un colpo di scena emozionante a causa delle azioni distruttive di Leah.

La produzione, per stimolare ulteriormente la curiosità dei fan, ha deciso di diffondere i primi minuti del nono episodio della stagione. Si consiglia ai non amanti degli spoiler di non proseguire con la lettura dell’articolo.

Cosa accadrà in The Walking Dead? La produzione diffonde un video rivelatore

Il nono episodio dell’undicesima stagione di The Walking Dead porterà il titolo di No Other Way. La produzione dello show, a dispetto delle aspettative, ha deciso di pubblicare su Twitter i primi quattro minuti della nuova puntata. Angela Kang, già in precedenza, aveva affermato che non ci sarebbe stato alcun salto temporale tra le due parti della stagione e, in effetti, le sue parole hanno trovato conferma dal video.

Maggie e il suo gruppo si troveranno ad affrontare una situazione molto complessa. Oltre a dover fronteggiare i dardi infuocati lanciati da Leah, saranno anche costretti a difendersi dagli spietati nemici. Le scene mostrate, come sempre, appaiono ricche di azione e di violenza. Gli zombie, seppur spaventosi, non costituiranno un reale pericolo per la vita dei protagonisti. Al contrario, saranno le persone ad avere un ruolo determinante.

Take a break from the Big Game and get an exclusive look at the return of #TWD! Watch the episode after the game by signing up for AMC+ here: https://t.co/5wNkz1PRfc https://t.co/VsrR5dJTmN — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 14, 2022

Le parole di Angela Kang

Stando alle parole di Angela Kang, nelle prossime puntate, verrà dato sempre più spazio al Commonwealth. Inoltre, le forze della natura si scaglieranno contro i personaggi di The Walking Dead. Si tratterà di una battaglia su più fronti che non potrà non sorprendere gli affezionati spettatori. È probabile che i social network saranno inondate da reazioni diverse e contrastanti:

Ci saranno delle persone che crederanno veramente in quello che propongono e diranno ‘Questo è grandioso’ e poi ci sarà sempre chi è scettico e cercherà cosa è sbagliato, e penso che sarà ancora vero. Penso che l’integrazione andrà molto liscia per alcune persone e sarà molto complicata per altre

Anche se non è ancora possibile sapere cosa accadrà in seguito, il video della AMC ha reso abbastanza chiara la direzione che prenderà questa seconda parte della stagione. In attesa delle nuove puntate, i più nostalgici potranno fare un tuffo nel passato grazie a Disney+. Sulla piattaforma, infatti, sono presenti tutti gli episodi precedenti.