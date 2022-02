Nel corso della puntata del 13 febbraio de Soliti Ignoti la protagonista che ha dovuto indovinare le varie identità è stata Gaia Girace. Lei è l’attrice che interpreta Lila nella fiction di Rai 1 L’Amica Geniale. La ragazza era parecchio in imbarazzo all’inizio della sua avventura nel programma di Amadeus. Nella parte conclusiva dello show, però, si è resa protagonista di un vero colpo di scena.

Gaia Girace molto timida all’inizio ai Soliti Ignoti

Da domenica 6 febbraio è cominciato su Rai 1 il terzo capitolo della fiction L’Amica Geniale. Per l’occasione, Amadeus ha voluto tra i concorrenti del gioco Soliti Ignoti proprio una delle due protagoniste della serie tv, ovvero, Gaia Girace, alias Lila. La ragazza ha cominciato il game show in maniera piuttosto imbarazzata, ma il conduttore ha fatto di tutto per metterla a suo agio.

A tal proposito, le ha detto: “Io e te ci siamo già visti a Sanremo. Stai tranquilla qui, la cosa più difficile era scendere la scala di Sanremo!” questo modo di stemperare la tensione è stato sicuramente di grande aiuto per la giovanissima attrice.

Il grande colpo di scena dell’attrice

Nel corso della puntata, poi, è stato ospite anche Francesco Cicchella, in qualità di ignoto. L’identità a lui legata era la seguente: “Ha vinto Tale e Quale Show“. Gaia non ci ha messo molto ad indovinare, tuttavia, nel corso della puntata sono state molte le identità che ha sbagliato. Ad ogni modo, al momento finale, la ragazza si è trovata a dover scegliere chi fosse il parente misterioso.

La giovane ha optato dicendo che fosse il padre dell’ignota numero 5 ed ha avuto ragione. La protagonista, infatti, è riuscita a vincere 20 mila euro mandando il pubblico in delirio. Lei stessa si è lasciata andare a salti di gioia. L’importo, seppur non altissimo, verrà devoluto in beneficenza.