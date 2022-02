Buone notizie per il tg satirico di Canale 5: la coppia consolidata formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ritorna sui teleschermi.

Il ritorno di Enzo Iacchetti

Enzino ha dovuto fare una pausa con il lavoro a causa di una spiacevole notizia: è risultato positivo al covid – 19. Ora, dopo la guarigione potrà tornare alla conduzione del programma di Antonio Ricci fin da oggi, lunedì 14 gennaio.

La mitica coppia Greggio – Iacchetti ritornerà per una settimana. Dopodiché il timone di Striscia la notizia passerà a Silvia Toffanin in coppia con Ezio Greggio fino a sabato 26 febbraio, mentre il suo fido amico sarà in tournée teatrale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il duo di conduttori piace tantissimo al pubblico a casa, telespettatori comuni, ma anche critici come Maurizio Costanzo, che ha affermato a riguardo:

“Striscia fa vera informazione, sappiamo bene quanto siano bravi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti“

A dimostrazione di ciò anche gli ascolti, che hanno numeri sempre incoraggianti nel prime time di Canale 5. Infatti, il tg riesce a toccare tutti i temi caldi, in una chiave ironica e dissacratoria che tanto piace al pubblico a casa. E stasera cosa ci riserveranno i due conduttori? Lo scopriremo tra poche ore su Canale 5 alle 20.35 e se ve lo perdete c’è sempre la replica!