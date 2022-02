Stasera su Real Time si sta disputando la finale di Drag Race Italia, il reality che incorona la drag queen migliore d’Italia. A condurlo è stato Tommaso Zorzi, che sui social si è espresso prima della diretta.

Il pensiero di Zorzi sulla finale di Drag Race Italia

Il vincitore dell’edizione passata del Grande Fratello Vip, ha parlato ai suoi fan poco prima della diretta, felice del percorso compiuto finora:

“Raga manca un’oretta e mezza alla finale di Drag Race e sono un po’ emozionato perché comunque si chiude la prima stagione che per me è stata un’esperienza televisiva incredibile, oltre che per il fatto che il programma ovviamente, lo sapete quanto sia fan di Drag Race, e poi per il ruolo. Perché questo è stato il mio primo vero ruolo all’interno di un programma. Sono un po’ emozionato perché si chiude un primo cerchio, spero di tanti altri. Sono fiero di me”.

L’ex gieffino da quando ha finito il suo percorso nel reality di Canale 5, ha riscosso tanti successi e iniziato sempre nuove collaborazioni. L’anno scorso ha fatto anche l’opinionista de L’Isola dei Famosi. Ora dopo, il talent di Real Time, che cosa lo aspetterà? Lo scopriremo con lui.

VIDEO | "Stasera la finale di #DragRaceItalia, sono un po' emozionato perché si chiude un primo cerchio ed ho avuto forse il mio primo vero ruolo all'interno di un programma. Sono fiero di me" 💖#tzvip #TommasoZorzi pic.twitter.com/8u5O4kczNB — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 13, 2022

La finale di Drag Race

Intanto il talent delle drag queen si chiude con una puntata in cui l’ospite è Ambra Angiolini. Le quattro finaliste sono: Farida Kant, Le Riche, Elecktra Bionic e Luquisha Lubamba. Tutte e quattro hanno dimostrato di essere delle valide performer, ma solo una potrà avere il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. La vincitrice sarà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

