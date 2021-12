Nella serata del 23 dicembre, Discovery+ ha reso disponibile l’ultima puntata di Drag Race Italia. Nelle sei puntate che hanno composto la prima stagione dello show, si sono susseguiti momenti entusiasmanti e sfide sorprendenti. I colori vivaci, gli abiti mozzafiato e le complesse performance, sicuramente, hanno lasciato un segno nel cuore degli spettatori.

Il risultato della finale è stato decisamente inaspettato. Il nome della vincitrice, infatti, ha ribaltato i pronostici che volevano Farida Kant in cima al podio. In realtà, a portare a casa la corona, è stata Elecktra Bionic.

Una vittoria inaspettata a Drag Race Italia

È innegabile che Elecktra Bionic abbia fatto appello a tutte le sue forze per fare colpo sui giudici. Nel corso delle puntate, grazie alla sua fantasia e intraprendenza, è riuscita a dare vita a degli abiti meravigliosi. Inoltre, ha primeggiato nelle minisfide che hanno caratterizzato l’intero programma. Nonostante questo, la maggior parte delle persone era certa che lo scettro della vittoria sarebbe stato consegnato a Farida Kant.

Quest’ultima, infatti, era stata eletta vincitrice di ben due puntate, mentre Elecktra Bionic non ne aveva portata a casa nessuna. In ogni caso, le concorrenti hanno dimostrato una grande solidarietà. Dopo la fine della gare, infatti, Farida ha dedicato alla “rivale” un tweet colmo di complimenti

Condragulazioni @ElecktraBionic🖤Possa il tuo regno colorare l’Italia di splendore e rivoluzione👑 — Farida Kant (@FaridaKant) December 24, 2021

La classifica finale di Drag Race Italia

Per il resto, la classifica conclusiva del programma è stata piuttosto prevedibile. Essa è stata stilata in base ai look e alle performance portate in gara dalle partecipanti:

Elecktra Bionic Farida Kant – Le Riche Luquisha Lubamba Ava Hangar Divinity Enorma Jean Ivana Vamp

Quando andrà in onda Drag Race Italia?

Fino ad ora, il programma è stato reso disponibile solo su Discovery+. Fortunatamente, però, gli spettatori non dovranno aspettare molto per poterlo rivedere in tv. Infatti, a partire da domenica 9 gennaio, Real Time si occuperà settimanalmente dello show.