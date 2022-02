La nona puntata di Masterchef 11 si è conclusa ore fa, ma ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca ed un’unica certezza: Iginio Massari sa sempre dove colpire. Lui è la vera garanzia del cooking show di Sky. Nell’appuntamento con la cucina più ambita d’Italia due persone hanno abbandonato il talent e se di una ormai lo sapevamo fin da tempo, l’altra non ce l’aspettavamo. Ma, dopo l’uscita di Delia la settimana scorsa, ormai ci stiamo abituando ai colpi di scena. Ma vediamo con ordine che cos’è successo ieri.

Il primo eliminato della nona puntata di Masterchef 11

Nella nona puntata di Masterchef 11 a ricevere i più grandi complimenti è stato Carmine, che si sente dire dal prof Barbieri:

“Hai fatto uno dei più bei piatti di tutte le edizioni di Masterchef”.

Ma è l’arrivo di Iginio Massari a stravolgere tutto. Sarà “il peggior Invention Test” dall’inizio del talent. Il Maestro pasticcere non delude mai. Arriva, mette a posto Elena e Federico e poi decreta il primo eliminato della nona puntata: Polone, il gigante buono. Locatelli lo saluta con una raccomandazione:

“Polone permettimi di dirti che devi imparare a gestire le tue emotività perché qualsiasi cosa deciderai di fare nella vita, dovrai farci i conti con questa cosa”.

L'unico a cui è stato permesso dare una pacca a Chef Cannavacciuolo ❤️‍🩹#MasterChefIt pic.twitter.com/0DekOdfoBi — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 10, 2022

Il secondo eliminato della nona puntata di Masterchef 11

Ma è con la seconda persona eliminata che le lacrime sono arrivate in questa nona puntata. Infatti ad abbandonare la cucina di Masterchef è Mime, che perde in uno skill test contro Federico ed Elena. Una brava cuoca e un bel personaggio di quest’edizione. Lascia il cooking show tra le lacrime dei suoi compagni di percorso, per i quali spesso è stata come una mamma.

I telespettatori risentono moltissimo anche quest’eliminazione. Tanto che su Twitter tanti commenti sono contro la produzione.

