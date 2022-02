Inizia domani, venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, la nuova serie “Fosca Innocenti”. Con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la fiction si preannuncia molto intensa e ricca di colpi di scena. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. La direzione invece, è targata Fabrizio Costa. Ma di cosa tratta la nuova fiction Mediaset?

La trama di “Fosca Innocenti”

La serie “Fosca Innocenti” mescola il realismo poliziesco e i tratti della commedia sentimentale nei bellissimi paesaggi della Toscana. Leggerezza e romanticismo, insieme a crimini e misteri: un connubio tutto da scoprire. La protagonista Fosca Innocenti ha un invidiabile istinto che la rende capace di riconoscere odori e profumi. Grazie a questo “fiuto” si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi, come il primo da affrontare su una rapina in banca. Ostinatamente single, la bella Fosca vive in un casale di campagna con Bice, una donna anziana, che si prende cura di lei sin da quando era una piccola. Tra passeggiate a cavallo sul suo alleato fedele “Sansone” e lunghi spazi verdi della Toscana, Fosca però ha un debole per il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca. Il bel titolare dell’enoteca vicina al commissariato lascia anche lui trasparire i suoi sentimenti per Fosca. Cosa accadrà tra i due? Si tratta di vero amore?

Il cast

La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy vanta nel cast Vanessa Incontrada e Francesco Arca come protagonisti. Tra gli altri, anche Giorgia Trasselli, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Desirée Noferini, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. A scrivere il soggetto e la sceneggiatura sono stati Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese di “Fosca Innocenti” sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. Ora non resta che accendere la tv per il primo appuntamento con “Fosca Innocenti” atteso per Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5.

