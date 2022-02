Mercoledì 16 febbraio si gioca Inter-Liverpool, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Simone Inzaghi affrontano quella che è considerata dagli addetti ai lavori come la squadra più forte a livello continentale. Dzeko e compagni dovranno trovare la prestazione perfetta per cercare di mettere in difficoltà i Reds, con gli inglesi che quando hanno giocato l’ultima volta a San Siro sono stati in grado di annichilire il Milan, battendo per 2-1 la compagine rossonera ed estromettendola dall’Europa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita di Champions League tra Inter e Liverpool del 16 febbraio.

Champions League: dove vedere Inter-Liverpool del 16 febbraio

La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League Inter-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Lo studio centrale, che avrà per protagonista la conduttrice Giulia Mizzoni (ex volto DAZN e Sky), aprirà il collegamento con San Siro alcuni minuti prima del via della partita. Confermata la coppia Sandro Piccinini-Massimo Ambrosini, il primo in qualità di telecronista, il secondo come commentatore tecnico.

Amazon Prime Video è il servizio di video streaming con contenuti live e on demand incluso gratuitamente nell’abbonamento Amazon Prime. La partita sarà fruibile da app su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oltre che su Smart TV e set-top box, oppure dal sito ufficiale primevideo.com da computer.

Precedenti Inter-Liverpool

Prima della sfida di mercoledì sera a San Siro, Inter e Liverpool si sono già affrontate in altre quattro occasioni. Al momento il bilancio è nettamente a favore della squadra inglese, che ha vinto in 3 occasioni, solo 1 invece la vittoria della formazione nerazzurra. Liverpool avanti anche nel computo dei gol segnati: 6 reti per i Reds, 4 per la Beneamata.

A questo proposito, è bene sottolineare come la prima e unica vittoria nella competizione continentale per club dell’Inter contro il Liverpool risale al 1965. Un successo però pesantissimo, dal momento che valse la qualificazione alla finale di Coppa Campioni, poi vinta grazie al gol di Jair che schiantò i portoghesi del Benfica, consegnando ai nerazzurri la seconda vittoria consecutiva della “coppa dalle grandi orecchie”.