Il settimanale Nuovo Tv ha sganciato una vera e propria bomba che riguarda Giulia De Lellis. L’influencer, infatti, pare sia stata contattata da Maria De Filippi per condurre Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5 che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi. Per adesso, però, l’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano non si è sbilanciata. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Giulia De Lellis contattata da Maria De Filippi?

Ultima Fermata è un nuovo format ideato da Maria De Filippi che, inizialmente, si pensava potesse andare a sostituire Temptation Island. Al momento, però, pare che questa ipotesi non sia del tutto vera in quanto i due programmi dovrebbero andare in onda entrambi separatamente. Ad ogni modo, a generare molto sgomento in queste ore è il fatto che alla guida della trasmissione potrebbe esserci un ex volto di Uomini e Donne.

La persona in questione è Giulia De Lellis, che già in altre occasioni ha collaborato con la conduttrice nei suoi programmi. Tra i suoi debutti più importanti ricordiamo, ad esempio, Love Island, che ha condotto da sola lo scorso anno. Ebbene, a quanto pare la ragazza potrebbe intraprendere anche quest’altro nuovo progetto professionale.

Alcune anticipazioni su Ultima Fermata

Ricordiamo che Ultima Fermata non dovrebbe avere un vero e proprio conduttore fisico, come nel caso di Temptation Island quanto, piuttosto, una voce narrante. La giovane, dunque, si dovrebbe semplicemente limitare a raccontare le dinamiche che si verificheranno all’interno del reality show in cui delle coppie metteranno alla prova il loro amore.

Lo scopo sarà proprio quello di comprendere se il loro sia vero amore oppure no. Per adesso, però, né lo staff della trasmissione né l’influencer hanno proferito parola in merito. Per tale ragione, non ci resta che attendere per capire come si evolverà la trattativa.