Domani ci sarà il grande ritorno dell’amatissima fiction Rai Doc – Nelle tue mani. Luca Argentero ritorna a vestire i panni del dottor Fanti, dopo lo stop a causa di Sanremo 2022.

Che cosa succederà nella puntata del 10 Febbraio?

Nella nuova puntata del 10 Febbraio tutti i segreti verranno a galla. Si ritornerà ai mesi della prima ondata pandemica e si scoprirà il segreto che Andrea Fanti cerca con tanta forza di nascondere. Un fatto che sembra aver incrinato definitivamente i rapporti tra Doc e la figlia Carolina ed è legato alla morte di Lorenzo Lazzarini (interpretato da Gianmarco Saurino).

Inoltre, per la gioia dei telespettatori che si chiedono continuamente cosa significhi, si scoprirà anche il significato di “cane blu“. Giulia Giordano (Matilde Gioli)si troverà faccia a faccia con un caso che le riporterà a galla ciò che ha perso e finirà per scontrarsi anche lei con Doc. Mentre Cecilia Tedeschi (a cui da il volto Cecilia Arcuri) si fa sempre più strada all’interno dello staff per scoprire tutta la verità sul reparto di medicina. Pierpaolo Spollon che interpreta il simpatico personaggio del dottor Riccardo Bonvegna inizierà a intuire quali sentimenti lo legano alla figlia del suo mentore, ma è ancora troppo presto per una scelta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lo aspettavamo con ansia… 😨 😮

E finalmente ecco il promo della prossima puntata! 🙏🏻 💙

Due episodi chiave, per rispondere a (quasi) tutti i nostri dubbi e farci passare una serata davvero incredibile: giovedì 10 febbraio non prendete impegni, c'è solo #DOCNelleTueMani2. ☝️😌 pic.twitter.com/7mrzye2tqE — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) January 30, 2022

La clip della quarta puntata in anteprima

In rete è stata diffusa una clip in anteprima della quarta puntata di Doc in cui tutto lo staff si riunisce per festeggiare in modo liberatorio un’intesa giornata di lavoro. Luca Argentero dice:

“Secondo me dopo una notte Cane blu ci vuole”

Tutti ballano sulle note del brano top record dell’estate 2020, Jerusalema. La clip riporta sicuramente un flashback perché tutti hanno la mascherina, mentre invece nelle puntate recenti nessuno la indossa e sono già in un’epoca post pandemica.

L’appuntamento per scoprire che cosa succederà è domani, 10 Febbraio, alle 21.25 su Rai 1 o su RaiPlay.

La parte più interessante di tutto l’episodio il passato di Billie..in tutto ciò dove è Trevor 😅 #TheResident per il resto ho la testa a #DocNelleTueMani2, il significato di cane blu, la morte di Lorenzo, è per vedere questa scena ⬇️ pic.twitter.com/V3KlVKMmds — Martina (@Marti490) February 9, 2022