Arrivano i nuovi episodi di Star Trek: Discovery 4! A partire dall’11 febbraio 2022 in Prima TV riprenderà il viaggio verso l’ultima frontiera dello spazio con i nuovi episodi di una delle saghe più amate di sempre. La serie andrà in onda su Pluto TV, punto di riferimento per chi ama i fantasy e la fantascienza. La trama sarà ancora più ricca di intrighi e di colpi di scena.

La trama

La serie Star Trek: Discovery è ambientata all’incirca 10 anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek. Il racconto parte dalle avventure della USS Discovery nello spazio. L’equipaggio mira alla scoperta di nuovi mondi e altrettante sfide. Dopo i primi sette episodi della quarta stagione è ora di vedere quali saranno gli ostacoli che i protagonisti sono chiamati ad affrontare. Tra effetti speciali e colpi di scena, Spock e gli altri personaggi, porteranno nuovamente la fantascienza sui vostri schermi con delle importanti novità nelle dinamiche tra i protagonisti.

L’appuntamento su Pluto TV

Dopo mesi di attesa, finalmente è arrivato il momento di riconnettersi all’universo Star Trek. Gli ultimi sei episodi della quarta stagione andranno in onda da venerdì 11 febbraio alle 21.00 sul canale Pluto TV Sci-Fi. I nuovi episodi andranno in onda uno a settimana e saranno disponibili anche ogni sabato e domenica, alle ore 21.00.

Inoltre, da lunedì 7 febbraio, sempre sul canale Sci-Fi sarà possibile rivedere i primi sette episodi della quarta stagione. Un modo per fare un ripasso prima del nuovo inizio!