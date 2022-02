La settimana del Festival di Sanremo, oltre a tenere gran parte degli spettatori incollati allo schermo, incide fortemente sulla consueta programmazione televisiva. Questa sera, sicuramente, la finale dell’amato contest canoro catalizzerà le attenzioni su di sé. In molti, infatti, non vedono l’ora di scoprire chi si aggiudicherà il prezioso leoncino d’oro.

Stando al palinsesto, però, Canale 5 avrebbe dovuto dedicare la prima serata a C’è Posta per Te. Se c’è qualcuno in grado di contrastare la pioggia di ascolti del Festival è proprio Maria De Filippi, tuttavia la rete ha deciso di fare una scelta diversa.

C’è Posta per Te tagliato fuori dal Festival di Sanremo

Con grande delusione di tutti i fan di C’è Posta per Te, il commovente programma di Maria De Filippi non andrà in onda questa sera. Mediaset, infatti, ha scelto di rimandare la puntata a un secondo momento. Ovviamente, questa decisione ha scatenato le ire di alcuni spettatori che, sui social network, si sono lamentati per l’accaduto.

La mossa di Mediaset è più che comprensibile. Il Festival di Sanremo, grazie ai cantanti in gara, alla professionalità di Amadeus e agli incredibili ospiti, è un rivale più che temibile. Per esempio, nella serata di ieri ha raggiunto addirittura il 63% di share.

Quando tornerà C’è Posta per te?

Per fortuna, gli spettatori non dovranno attendere molto per assistere al ritorno di C’è Posta per Te perché, dopo la fine del Festival di Sanremo, verrà ripristinata la normale programmazione. Le storie raccontate da Maria De Filippi torneranno a partire da sabato 12 febbraio. La padrona di casa, sicuramente, avrà modo di far commuovere e divertire il pubblico.

In ogni caso, i fan più appassionati potranno rivedere le puntate passate di C’è Posta per te su Mediaset Infinity.