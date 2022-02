Se pensate che Bart Simpson ce l’abbiamo solo gli americani, vi sbagliate! Qui in Italia il nostro Bart è stato Niccolò Centioni nella fiction “I Cesaroni“. Il ragazzo interpretava Rudy, il simpatico e pestifero figlio di Claudio Amendola nella fiction di Canale 5 particolarmente longeva: andò in onda per ben 6 stagioni dal 2006 al 2014.

Che fine aveva fatto Niccolò Centioni?

Da tempo l’attore romano era sparito dal mondo della recitazione. Un anno fa era apparso da Barbara D’Urso annunciando che si sarebbe dedicato alla carriera di doppiatore. Aveva raccontato di aver passato un lungo periodo a Londra lavorando come lavapiatti per imparare l’inglese e per guadagnare.

Ebbene sì, l’attore, nonostante abbia recitato fin da piccolissimo, aveva sperperato la sua fortuna. Infatti nell’intervista per “Diva e Donna” ha raccontato di non aver saputo amministrare il denaro guadagnato:

“Mio padre mi ha lasciato libero di spendere tutto, non mi ha fatto mettere da parte niente”.

Il ragazzo ha vissuto di fasti finché non è caduto in disgrazia.

“Di colpo non ti chiama più nessuno. Un vuoto enorme. Ti fai mille domande, senza risposta”.

Il mondo della televisione l’aveva abbandonato. Così, eccolo a Londra a rifarsi una vita partendo dai lavori più umili.

Claudio Amendola l’ha scelto personalmente

Ma la fortunata l’ha finalmente baciato quando ha ricevuto la telefonata del suo “papà artistico”.

“Sono felice di tornare al suo fianco. Lui mi ha visto crescere. Le parole che mi ha detto mi hanno riempito il cuore. Mi sono sentito un dio quel giorno, quando mi ha chiamato per propormi un ruolo in una nuova serie poliziesca. Mi sono sentito rinascere”.

Niccolò Centioni è stato scelto personalmente da Claudio Amendola per recitare nella nuova fiction che sta preparando. Il ventottenne interpreterà i panni di un poliziotto corrotto e ci sarà da scometterci che darà il massimo perché questa sarà la sua occasione d’oro.