Partecipare al Festival di Sanremo è per Gianni Morandi un’avventura davvero particolare che come lui stesso confessa, gli ha dato un’ottima scossa. Infatti, in una conferenza stampa tenutasi stamattina, ha voluto spiegare tutti i dettagli sulla sua avventura la 72esima edizione della kermesse canora. L’artista è arrivato sul palco dell’Ariston con il brano scritto da Lorenzo Jovanotti “Apri tutte le porte”. Ha portato tanta allegria, sonorità e fin dalle prime note, ha coinvolto e impressionato tutti. Dopo le prime due serate, il brano di Morandi è arrivato nella classifica generale alla quinta posizione.

L’entusiasmo di Gianni Morandi

Gianni Morandi, ha raccontato come sta vivendo questa sua avventura al Festival di Sanremo 2022. In particolare, nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina ha detto:

Può succede di tutto mi piace anche rischiare per esempio ributtarmi in gara qui a Sanremo è una cosa che mi ha dato una scossa straordinaria e con tutti i rischi che ci sono sono qua e mi piace esserci.

Morandi ha voluto anche raccontare il suo legame con Jovanotti ed ha spiegato:

Ci sentiamo tutti i giorni, ci diamo dei consigli siamo anche abbastanza felici che la canzone si sente in giro, le radio la suonano l’ho sentita perfino canticchiarla per la strada qui a Sanremo, quindi siamo molto contenti. Tutto.TV su

Il brano in gara

Del brano in gara al Festival di Sanremo 2022 “Apri tutte le porte”, il cantante ha spiegato:

Quando mi è arrivata la canzone alla fine di novembre e l’abbiamo poi mandata ad Amadeus e ci ha detto di “si”. Ho cominciato a cantarla almeno dieci-quindici volte al giorno perché c’erano una serie di frasi quando dice: “Fare qualcosa oppormi all’inerzia e alla sua forza che rammollisce il corpo mio da dentro mantenendo rigida la scorza”, per imparare questo passaggio, devono diventare parole tue, una frase tua, devi masticarla tante volte. Ho fatto un po’ di fatica però alla fine la sento addosso, mi sembra una canzone che mi sta bene addosso. Mi dà energia quando sento che parte quell’arrangiamento. Mi tira su.

Infine, Morandi, molto attivo sui social, ha confessato:

Sui social rispondo personalmente, mi piace averlo questo contatto forte. Secondo me oggi poi non possiamo fare a meno dei social.

Ecco il suo ultimo post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)