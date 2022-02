Arrivano le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction “Non mi lasciare”, in onda su Rai 1. La puntata sarà trasmessa questa sera lunedì 31 gennaio 2022. Molte persone in queste ore si chiedono anche se vi sarà una seconda stagione della seguitissima serie. Intanto: come finirà? L’ultima parte è super attesa dai fan. La fiction Rai che ha come protagonista Vittoria Puccini nei panni del vicequestore Elena Zanin deve concludere il cerchio su una rete di pedofili. L’obiettivo è cercare di smascherare questo gruppo che si occupa di rapimento e vendita sul Deep Web all’asta.

Anticipazioni dell’ultima puntata di “Non mi lasciare”

Manca davvero poco l’ultima puntata di “Non mi lasciare” durante la quale, Elena dovrà affrontare un brutto incidente che la vede coinvolta. Per fortuna si è salvata la vita ma ha bisogno di un ricovero prima di riprendersi. Sarà quindi Daniele a dover conduttore indagini insieme a tutta la squadra.

Gli agenti riusciranno a trovare il nascondiglio di Andrea che aveva rapito Angelo. Quando Daniele insieme alla squadra arrivano su luogo, però il traditore si difenderà attaccando molti poliziotti e ferendoli. Andrea quindi chiederà l’intervento di un uomo non meglio identificato col nome “Maestro”. Di chi si tratta? Invece, il rapitore riuscirà a scappare? Come andrà via visto che è braccato dalla polizia?

"Trovare Angelo deve essere il nostro unico pensiero."

"Ragazzi non possiamo sbagliare!"#NonMiLasciare STASERA #31gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/ACqN2jjizE — Rai1 (@RaiUno) January 31, 2022

La seconda stagione di “Non mi lasciare”

Intanto, ci sono molti dubbi sul fatto se ci sarà oppure no la seconda stagione di “Non mi lasciare” su Rai 1. La fiction interpretata da Vittoria Puccini, insieme ad Alessandro Roja e Sarah Felberbaum ha avuto molto successo e ascolti di pubblico soddisfacenti. È anche possibile rivederla su Raiplay. Sulla seconda stagione per adesso non vi sono ancora certezze, ma a breve potrebbe finalmente esserci una risposta da parte della Rai.