Il 30 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Loretta Goggi è stata una degli ospiti a varcare lo studio di Mara Venier. La donna, dopo aver parlato della sua carriera e dei suoi progetti futuri, ha spostato l’attenzione su Gianni Brezza.

Questo ha dato modo alla conduttrice di raccontare un piccolo aneddoto sul suo passato. Tra Mara e Loretta è nato così un divertente siparietto che ha fatto sorridere il pubblico a casa.

Domenica In, Loretta Goggi parla del matrimonio con Gianni Brezza

Loretta Goggi ha confidato a Mara Venier di essere molto interessata alla recitazione. Oltre a essere una passione, questa attività le consente anche di scendere a patti con il trascorrere degli anni. Ha affermato di voler dimostrare che anche chi fa varietà è in grado di muoversi con disinvoltura sul set:

Finalmente posso invecchiare serenamente. Farò una fiction in cui sono proprio vecchia. Io con le mie rughe sono serena

Subito dopo la conversazione si è spostata sul grande amore di Loretta: Gianni Brezza. La donna ha raccontato qualcosa sul suo rapporto con lui, affermando di aver ricevuto la proposta di matrimonio all’età di 60 anni:

Sono diventata prima concubina, poi moglie ufficiale. Se stavo meglio da concubina? Per come sono fatta io è importante avere una persona che ti sceglie. Lui mi ha chiesto di sposarlo quando avevo 60 anni

Loretta Goggi ancora gelosa di Gianni Brezza

Mara Venier, subito dopo, ha mostrato alcuni video su Gianni Brezza. Questo ha portato a galla vecchi ricordi e ha permesso alla conduttrice di raccontare il suo incontro con il ballerino.

L’ho conosciuto a Capri, quando facevo le sfilate. Avevo 18 anni, ero già sposata. Però, l’occhio l’ho buttato perché era un figo pazzesco

Loretta Goggi ha affermato di essere ancora gelosa di Gianni e ha scherzosamente rimproverato Mara per il suo incontro con il marito. Si è definita “gelosa retroattiva” perché questo le serve per misurare l’amore che ha provato per lei con quello che ha provato precedentemente.

Loretta non vuole una nuova persona accanto a lei. La scomparsa di Gianni Brezza non ha segnato la fine del loro rapporto perché la donna sente ancora la sua presenza. Inoltre, non trova il senso di mettersi alla ricerca di un altro uomo:

Non mi ha mai sfiorato l’idea. Ma per fare cosa? Per andare al cinema? Ci vado con mia sorella o con un amico