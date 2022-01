A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 è giunta notizia che un altro membro del cast è risultato positivo al covid. Tutti i protagonisti che stanno lavorando dietro le quinte della competizione canora devono sottoporsi ogni 72 ore a tamponi di controllo, onde evitare che possano nascere dei casi di contagio interni. Ebbene, proprio durante una sessione di controlli di routine è sopraggiunta un’altra brutta notizia. Che cosa succederà adesso? Scopriamo tutto nel dettaglio.

La scoperta di un nuovo positivo a Sanremo 2022

La pandemia da Coronavirus sta rendendo molto complicato il lavoro di molti. Anche nel mondo dello spettacolo si stanno verificando delle situazioni piuttosto incresciose a causa della scoperta di molti casi positivi, spesso asintomatici. Tutto questo sta capitando anche al Festival di Sanremo 2022. A distanza di soli 5 giorni dall’inizio del Festival, infatti, un membro dello staff è risultato positivo al covid. Si tratta di uno che lavora nella parte relativa all’allestimento.

La persona in questione pare sia totalmente asintomatica. La scoperta della positività al virus, infatti, è avvenuta a seguito di un tampone di controllo che, come già anticipato, viene effettuato ogni 72 ore. Tale collaboratore, dunque, è stato immediatamente allontanato e messo in isolamento. L’operaio in questione va ad aggiungersi ad una lista molto lunga di persone che, in queste settimane, sono risultate positive al covid.

I casi di positività scoperti in precedenza

Prima di lui, infatti, aveva fatto molto rumore la positività di uno dei concorrenti in gara, ovvero, il cantante Aka7even. Adesso, però, per fortuna lui è guarito e ha annunciato: “Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima!” Anche una delle conduttrici del PrimaFestival è risultata positiva, stiamo parlando di Paola Perego.

Anche lei, però, per fortuna sta bene e le sue condizioni di salute sono stabili. La donna sta attendendo con impazienza il tampone di riscontro perché, nel caso in cui esso risultasse negativo, potrebbe rispettare gli accordi presi con la Rai e condurre il programma che va in onda poco prima del Festival di Sanremo. Per concludere, anche un membro dell’orchestra ha contratto il covid e anche in questo caso la scoperta è avvenuta a seguito di tamponi di controllo di routine.

