Così com’è stato per il Capodanno, anche su Sanremo 2022 lo spettro del covid si abbatte inesorabilmente. Con l’aumento dei contagi del resto è normale che accada. La scorsa settimana Aka7Even è risultato positivo. L’artista ora è a casa e sta aspettando di negativizzarsi per riuscire a portare sul palco dell’Ariston la sua canzone “Perfetta così” in cui esprime tutta la sua fragilità.

Ma ora un’altra persona è risultata positiva. Chi?

Un altro positivo a Sanremo 2022

Il nuovo caso di positività in quest’edizione del Festival della musica italiana non coinvolge né i cantanti in gara né Amadeus e le presentatrici, ma bensì un orchestrale. La variante Omicron colpisce ancora.

Il musicista come di consueto si è sottoposto al test prima dell’ingresso al tampone rapido e purtroppo ha dato l’infausto esito. Oggi si attendono i risultati del molecolare. A quasi una settimana da Sanremo 2022 è possibile che dovrà essere sostituito se effettivamente risultasse positivo anche al secondo test.

Il backstage con Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta si è svolto regolarmente tra emozione e risate, come mostra lo spot realizzato dalla Rai.

“Questo è il primo step”

“Ci siamo quasi” Il backstage con Amadeus e le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022. pic.twitter.com/XvLYl22i6F — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 20, 2022

Come dice Sabrina Ferilli con la sua consueta ironia:

“Questo è il primo step, son sicura che da qui al 5 Febbraio si salirà la scalinata di Trinità dei Monti!”

Ma siamo sicuri che andrà benissimo!

