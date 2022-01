Doc 2 – Nelle tue mani ritorna stasera con le nuove puntate in cui vedremo la giovanissima Virginia Bocelli. La figlia del tenore a soli 10 anni è un grande talento. Pianoforte, ginnastica ritmica, recitazione, la ragazza si divide tra tantissime passioni.

I telespettatori l’hanno già vista esibirsi nel 2021, durante il concerto-evento del tenore Believe in Christmas, che è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo. La bambina ha duettato con il padre sulle note di Hallelujah. In Doc 2 la vedremo interpretare il ruolo di Gaia, figlia della paziente protagonista dell’episodio.

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Doc 2?

Nei due episodi di stasera in tv vedremo il doc Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, combattere per riprendersi il suo ruolo di primario. Coinvolgerà nella sua lotta anche l’ex moglie Agnese, che sta attraversando un momento difficile ed è ritornata in corsia nel suo ruolo di psichiatra. Nel frattempo tra gli specializzandi Gabriel ed Elisa riusciranno a ritrovarsi grazie alla terapia della psicologa Lucia Ferrari, interpretata dalla new entry Giusy Buscemi. Sul suo personaggio l’attrice appena entrata nel cast si è espressa molto positivamente.

“E’ una storia ben scritta e ben recitata. Lucia ha un problema irrisolto, lo scoprirete guardando la fiction”.

Doc metterà a rischio la sua permanenza in ospedale perché non sopporta l’avvicinamento tra la figlia Carolina e il chirurgo Valenti. Le conseguenze saranno definitive? Lo scopriremo stasera. Doc 2 – Nelle tue mani sarà trasmesso alle 21:20 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Una puntata più intensa dell'altra: ma vi avevamo avvertito che questa stagione sarebbe stata così! ☝️😌

E visto che ancora non ci siamo ripresi da quello che è successo ieri sera, ecco il promo della prossima serata in compagnia di #DOCNelleTueMani2! 🙏🏻 💙

