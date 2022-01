La prima semifinale dell’Australian Open 2022 vedrà affrontarsi l’italiano Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal. Il tennista romano è il primo atleta azzurro ad approdare in semifinale nello Slam australiano. L’impresa è stata possibile grazie al successo ai quarti contro il francese Gael Monfils, rivelatosi un avversario più ostico del previsto per il nostro Matteo, che ha avuto la meglio sul transalpino soltanto al quinto set (6-4 6-4 3-6 3-6 6-2). La vittoria su Monfils ha regalato a “The Hammer” anche un altro invidiabile record: è il primo tennista italiano ad aver raggiunto tre semifinali in altrettanti Slam diversi (Australian Open, Wimbledon, US Open).

Di seguito le informazioni su dove vedere la semifinale dell’Australian Open 2022 Berrettini-Nadal in TV e in streaming.

Australian Open 2022, dove vedere Berrettini-Nadal in TV

Il match Berrettini-Nadal sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky. L’incontro avrà inizio quando in Italia saranno le 4:30 del mattino di venerdì 28 gennaio (nello stesso giorno si disputerà anche la seconda semifinale, che vedrà il greco Stefanos Tsitsipas affrontare il vincente del quarto di finale Auger-Aliassime-Medvedev). Ne approfittiamo per ricordarvi l’appuntamento con la finale dello Slam australiano, in calendario domenica 30 gennaio (un giorno prima, sabato 29 gennaio, è in programma la finale del singolare femminile).

Tornando all’incontro che vedrà impegnato il numero uno italiano, è curioso notare che la semifinale di venerdì tra Berrettini e Nadal sarà soltanto il secondo incontro che metterà i due uno di fronte all’altro. L’unico precedente tra i due tennisti risale alla semifinale dello US Open 2019, quando la leggenda spagnola ebbe la meglio su Berrettini per 3 set a zero con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 6-1. Da allora sono trascorsi più di due anni, con Matteo che ha compiuto enormi passi in avanti sia in classifica sia sul piano del gioco, mentre lo stesso non si può dire per Nadal, che a giugno compirà 36 anni.

Dove vedere Berrettini-Nadal in streaming

Chi non è abbonato a Sky, potrà vedere Berrettini-Nadal in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, NOW, DAZN e TIMVISION. Gli abbonati alla pay-TV inglese possono invece fare affidamento sul servizio Sky Go.

Nota: soltanto Eurosport Player e Discovery Plus consentono di guardare in esclusiva tutto lo Slam australiano in streaming, mentre sulle altre piattaforme è disponibile soltanto la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Si tratta di un chiarimento importante, perché nei giorni scorsi è capitato che i match di Berrettini e Sinner fossero disponibili all’inizio soltanto su Eurosport Player anziché su Eurosport 1 ed Eurosport 2.

