“Un’altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo” Li ha annunciati così Amadeus al Tg1. Una band italiana che ha raggiunto significativi risultati internazionali. Giovani, globali, glamour sono i Meduza: uno dei gruppi made in Italy che sta avendo un enorme successo internazionale.

8 miliardi di streaming nel mondo per questi tre ragazzi di Milano che sono stati capaci di raggiungere un successo nel mondo grandioso. “Piece of your heart” è uno dei tanti brani realizzati da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Un sound che sembra inglese, ma invece è tutto nostrano. I Meduza hanno raggiunto risultati paragonabili agli Eiffel 65 o dei Tamperer. Sono i primi italiani ad esibirsi in uno show americano e – secondo Forbes – sono i più ascoltati nel 2020 su Spotify. Un enorme successo che racconteranno al Festival di Sanremo 2022.

Le parole di Amadeus

Intervenuto al Tg1, Amadeus, ha spiegato perché ha scelto questi artisti che si esibiranno il 1 Febbraio:

“Amici del Tg1 sono felice di comunicarvi che un’altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo. Il primo febbraio balleremo con i Meduza, una band che fa ballare tutto il mondo con una musica dance popolarissima e conosciutissima. E devo dirvi che sono tutti ragazzi italiani, e di questo siamo felici. Evviva i Meduza che saranno al Festival di Sanremo”.

Per i Meduza è la prima partecipazione al Festival di Sanremo. Loro, che hanno una formazione piuttosto recente, non hanno mai pensato di poter concorrere alla vittoria del Festival della musica italiana e ora ci arrivano da protagonisti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Sanremo regole anticovid