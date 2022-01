Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film colossal. L’attore, metterà i panni del controverso re francese nel film della famosa sceneggiatrice, regista e attrice francese Maiwenn, di cognome Le Besco. Famosa anche per pellicole come “Polisse” e “Mon Roi”, lei interpreterà Jeanne du Barry la contessa che fu l’ultima amante conosciuta del re. Il film sarà girato a partire da quest’estate, come confermano i bene informati. Come sarà il nuovo progetto sulla storia di Luigi XV?

Johnny Depp diventerà Luigi XV

Oltre alla presenza di Johnny Depp come protagonista, questo film promette di essere un vero e proprio colossal. Anche se la produzione sta facendo il possibile per tenere tutti i dettagli della trama “top secret”, ciò che è certo è che i produttori sono Pascal Caucheteux e la società parigina Why Not Productions. Parliamo della società che produsse anche “Il Profeta” di Jacques Audiard nel 2009, candidato come miglior film straniero agli Oscar 2010. Le riprese dureranno circa 3 mesi e si terranno nel palazzo di Versailles oltre che tra varie location monumenti di Parigi.

La storia di Luigi XV

Ciò che è certo è che il film racconterà la storia del controverso Re Luigi XV che regnò per 59 anni, ovvero uno dei regni più lunghi per la storia francese. Questo personaggio è molto particolare ed è caratterizzato da tanti vizi. Ha un carattere molto forte. Infatti, Johnny Depp negli ultimi anni è diventato famoso agli onori della cronaca, anche perché ha avuto una storia tormentata di divorzio con Amber Heard. Infatti, ha ricevuto anche delle accuse di violenza contro le donne. Però, in realtà, i recenti sviluppi giudiziari hanno un po’ scagionato l’artista.

Johnny Depp e il progetto del film Luigi XIV

Johnny Depp ha commentato la sua partecipazione al progetto cinematografico Luigi XV e pare che stia già lavorando per entrare nei panni di questo particolare personaggio. Questo film in costume sarà un nuovo inizio, sia per l’attrice Maiwenn che per lo stesso Johnny Depp che da tanto non tornava in scena dopo il film Biopic, con cui aveva iniziato un periodo di stop dal grande schermo a causa dei suoi problemi personali. Ora, c’è grande attesa per conoscere i dettagli sul prossimo film di Johnny Depp.