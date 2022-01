In queste ore Giulia Salemi ha scartato alcuni regali dei fan ed è rimasta davvero colpita dal pensiero che hanno avuto alcuni followers dei “Prelemi”. La ragazza, infatti, nello scartare il pensiero è rimasta a bocca aperta sia per il valore dell’oggetto ricevuto sia per le splendide parole scritte all’interno del bigliettino. Per tale ragione, vediamo di cosa si tratta.

Lo splendido regalo dei fan di Giulia e Pierpaolo

La protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip ha appena preso casa da sola e poco alla volta la sta completando con l’arredamento. I fan, dunque, hanno deciso di farle un regalo molto apprezzato dalla giovane volto ad immortalare i momenti più belli della sua vita con Pierpaolo Pretelli. I suoi fedeli followers, infatti, le hanno fatto recapitare un pacco al cui interno c’era una macchina fotografica. La giovane è rimasta assolutamente senza parole nel momento in cui ha preso visione dello splendido omaggio.

Inoltre, poi, l’influencer si è lasciata andare ad un momento di commozione quando ha letto il bigliettino. Al suo interno c’era scritto:

"Un augurio speciale da parte di tutti noi per la tua nuova casa. Cara Giulia, spero che questo regalino possa catturare i momenti più belli di te e Pier".

La Salemi resta senza parole e si commuove

La ragazza, allora, ha risposto in questo modo:

“Grazie di cuore per questo regalo stupendo, mi impegnerò ad immortalare tutti i momenti speciali per tenerli sempre con me e condividerli con voi”.

Giulia, dunque, ha promesso a tutte le persone che la seguono che sarà ancora più presente rispetto al solito, proprio come forma di ringraziamento per lo splendido gesto fatto nei suoi confronti. La protagonista, poi, non è riuscita a trattenere qualche lacrima, sta di fatto che ha detto: “Siete troppo, grazie“.

Ricordiamo che al momento Giulia e Pierpaolo non sono insieme in quanto Pretelli è risultato positivo al covid. Il giovane ha dato questo triste annuncio qualche giorno fa, pertanto, non ha potuto prendere parte neppure alla puntata di ieri di Domenica In. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, però, fino a quando non tornerà negativo, lui e Giulia non si potranno abbracciare.