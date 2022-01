La star di Dawson’s Creek, Joshua Jackson sarà protagonista di “Attrazione fatale” in TV, edito da Paramount. Dopo il grande successo della serie “Dr. Death” su Starzplay, ora arriva un nuovo ruolo per Pacey. L’attore è stato scelto come protagonista della versione TV del film cult accanto a Lizzy Caplan. Infatti, interpreterà il personaggio che nel film ricopriva Michael Douglas. Ancora una volta quindi, Joshua si trova accanto a Lizzy, in una sorta di “strana coppia” che già David Nevins aveva scelto per Masters of sex e The Affair. La trama del cult, che era già avvolgente al cinema, di certo in TV promette di essere un grande successo.

La trama di “Attrazione fatale” in TV

“Attrazione fatale” in TV rispetterà quelle che erano le storie del film. Infatti, si parlerà dell’infedeltà e del matrimonio per Alex (Lizzy Caplan), una donna che diventa sempre più ossessionata dal suo amante Dan Gallagher (Joshua Jackson). Al cinema, questo personaggio era stato interpretato da Glenn Close che si era anche guadagnata il premio Oscar e Golden Globe con questo ruolo. Adesso invece, toccherà alla coppia di giovani attori mettere in scena una versione “differente” e televisiva di questi personaggi.

L’escalation artistica di Joshua Jackson

Il pubblico ama molto Joshua Jackson innanzitutto, per il ruolo che l’ha reso famoso, ovvero quello di Pacey in Dawson’s Creek. Parliamo di circa 25 anni fa quando ha lasciato il segno con la sua prima partner Katie Holmes. Ultimamente poi, ha interpretato Dr. Death su Starzplay, tratto da una storia vera. Interpreta un cosiddetto “medico della morte” ed è stato molto apprezzato dal pubblico.

Il talento di Pacey

Nicole Clemens, presidente di Paramount+ Original ha parlato di lui proprio su questo ruolo dicendo come abbia un “talento eccezionale”. Secondo lei, riesce a creare personaggi complicati sia sul palco, che sullo schermo. Infatti, è stato anche molto apprezzato quando ha interpretato il marito di Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere su Amazon Prime Video. Se non l’avete visto, vi consigliamo di fare l’iscrizione ad Amazon Prime Video e di guardarlo. Adesso, in coppia con Lizzy Caplan ci sarà sicuramente da divertirsi!

Joshua Jackson tra gossip e reunion

Quanti vorrebbero una reunion stile “Friends” per Dawson’s Creek? Ebbene, gli attori escludono che questo possa accadere. Ciò che è certo è che la vita dei protagonisti della sitcom di 25 anni fa è ancora sotto i riflettori. Basti pensare a quella di Joshua Jackson, iper paparazzato. L’attore è felicemente sposato dal 2019 con Jodie Turner-Smith ed ha una figlia che si chiama Janie. Nella sua vita personale non ci sono né scandali, né colpi di testa. Insomma, Pacey è proprio un bravo ragazzo! Qui la loro foto sul profilo Instagram dell’attore:

