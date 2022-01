Sabato 22 gennaio si giocherà il match tra Taro Daniel e Jannick Sinner, partita valida per il terzo turno dell’Australian Open 2022. L’azzurro arriva all’incontro con il giapponese dopo il successo al secondo turno contro lo statunitense Steve Johnson: il numero 2 italiano ha sconfitto l’americano per 3 set a 0 con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3.

Il successo di giovedì ha confermato la solidità acquisita da Sinner tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Un processo di maturazione che procede a ritmi spediti, e che potrebbe portarlo a competere per traguardi sempre più importanti nel corso dei prossimi mesi.

A seguire tutto quello da sapere su dove vedere la gara tra Daniel e Sinner in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere Daniel-Sinner in TV

L’incontro tra Daniel e Sinner per il terzo turno dell’Australian Open 2022 sarà trasmesso in diretta TV sabato 22 gennaio sui canali Eurosport, (210 e 211 di Sky). Il match non inizierà prima delle 7:00 (ora italiana).

Il giapponese Taro Daniel è approdato al termine della prima settimana dello Slam australiano dopo aver battuto al secondo turno il campione britannico Andy Murray per 3 set a zero (6-4, 6-4, 6-4). Durante le qualificazioni invece, Daniel ha eliminato uno dopo l’altro tre tennisti italiani: Andrea Arnaboldi (6-3, 6-3), Gian Marco Moroni (6-3, 6-1) e Salvatore Caruso (6-4, 6-3).

Riuscirà Sinner a vendicare i suoi tre connazionali e qualificarsi così per gli ottavi di finale?

In caso di vittoria, Jannick sarebbe il secondo e ultimo tennista italiano a raggiungere la seconda settimana dell’Australian Open di quest’anno. Il primo è stato Matteo Berrettini: il finalista di Wimbledon 2021 ha battuto il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz al tie-break del quinto set, dopo una maratona lunga oltre 4 ore.

Mentre Berrettini agli ottavi affronterà lo spagnolo Carreno Busta, Jannick Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra l’iberico Andujar e il padrone di casa Alex de Minaur. In merito a quest’ultimo incontro, il favorito d’obbligo il tennista australiano, apparso in gran forma nei primi match disputati: ne sa qualcosa il nostro Lorenzo Musetti, battuto al primo turno dal giocatore aussie per 3 set a 1.

Dove vedere il match Daniel-Sinner in streaming

La partita tra Taro Daniel e Jannick Sinner dell’Australian Open 2022 sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

