Disney+ annuncia l’arrivo di The King’s Man – Le Origini sullo schermo. Il film di 20h Century Studios debutterà su Star, all’interno di Disney+. Inoltre, debutterà al contempo nei mercati internazionali e anche in America latina su Star+. In particolare, il 9 febbraio sarà la volta di Giappone, Corea, Gran Bretagna e Irlanda. Il 23 febbraio invece, toccherà a numerosi Paesi, ovvero Svizzera, Italia, Austria, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Belgio, Portogallo, Australia, Paesi Bassi, Taiwan, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore e Lussemburgo. Il 2 marzo 2022 invece, sarà la volta dell’America Latina. Negli Stati Uniti la prima puntata debutterà su Hulu il 18 febbraio.

La trama di The King’s Man – Le Origini

The King’s Man – Le Origini è basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons. Il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiaturaè di Vaughn & Karl Gajdusek. Il prodotto cinematografico è il prequel dei primi due film del franchise di Kingsman. Parliamo di Kingsman, Secret Service e Kingsman – Il Cerchio d’Oro, tutti diretti da Matthew Vaughn. The King’s Man – Le Origini è la storia di un uomo che deve correre contro il tempo per fermare delle menti criminali della storia e i peggiori tiranni di sempre.

Sono personaggi che hanno spazzato via milioni di vite con le loro scelte folli. Grazie al lavoro di quest’uomo, si potranno impedire tante tragedie nella storia. Da questo film si spiega in che modo nasca la prima agenzia di intelligence indipendente.

La produzione dei The King’s Man

Il film vanta nella sua produzione nomi di tutto rispetto. È prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling. Invece, i produttori esecutivi sono Mark Millar, Dave Gibbons, Ralph Fiennes, Stephen Marks e Claudia Vaughn.

La casa di produzione è 20th Century Studios, che non ha bisogno di numerose presentazioni ma è “genitore” di film e serie di grandissimo successo.

20th Century Studios come “garanzia”

20th Century Studios è una casa di produzione vincitrice di numerosi Academy Award. Si occupa della realizzazione di lungometraggi sia per il cinema che per le piattaforme di streaming. Ha prodotto, per intenderci, film iconici come Avatar, Alien, Predator, Il pianeta delle scimmie, Die Hard e Kingsman. Ha anche ideato film di fama internazionale come The Greatest Showman, Bohemian Rhapsody, Sopravvissuto – The Martian e Le Mans ‘66 – La grande sfida. Lo studio ha lanciato inoltre, alcune serie di film di successo. Alcuni esempi sono Deadpool e X-Men. Tra i progetti attuali e futuri della casa di produzione 20th Century Studios ci sono: The King’s Man – Le Origini, Assassinio sul Nilo, Free Guy – Eroe per gioco, West Side Story e i sequel di Avatar.

La storia

Precedentemente conosciuta come 20th Century Fox, prima di diventare parte di The Walt Disney Company, è riconosciuta per la sua incredibile storia che dura da ben 80 anni. Ha prodotto e realizzato i primi 6 film di Star Wars, ma anche Miracolo sulla 34esima strada, Eva contro Eva, Il re ed io, Tutti insieme appassionatamente, Butch Cassidy, La storia fantastica. Classici come: The Abyss, Edward mani di forbice, Mamma ho perso l’aereo, Mio cugino Vincenzo, Speed, Cast Away, Moulin Rouge!, Minority Report, Gone Girl – L’amore bugiardo, Revenant – Redivivo.

Il “matrimonio” con Disney+ e il debutto di The King’s Man

Manca davvero poco per l’esordio in Italia di The King’s Man – Le Origini. Il 23 febbraio andrà in onda su Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, insieme ai Simpson e molto altro.